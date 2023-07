Se for deg at du er i kirken for å feire kjærligheten. Presten sier de velkjente ordene «vil du elske og ære ham og bli trofast hos ham i gode og onde dager inntil døden skiller dere?»

Det lyder kjent, ikke sant?

Se heller for deg at presten sier «inntil livet skiller dere». Det åpner danske teologer nemlig for å gjøre.

Den danske avisa Kristeligt Dagblad skrev i forrige uke om danske prester som åpner for å tenke nytt om den berømte setningen. I Danmark, som i Norge, har skilsmisseprosenten ligget på i overkant av 40 prosent siden 1986. Det gjør at flere danske prester nå tar til orde for å endre liturgien.

– Jeg opplever det som et tap om ordlyden endres. Det gir en annen tyngde å love at man prøver å holde sammen til døden skiller en ad.

Det sier konstituert sokneprest for Ski og Kråkstad, Vibeke Bergsjø Aas. Hun syns diskusjonen er interessant og ønsker den velkommen, men mener altså at setningen er fin som den er.

Man aner ikke hva man sier ja til — Vibeke Bergsjø Aas

– Man sier ikke «jeg lover»

Aas syns det er viktig å prate om hva man faktisk lover når man sier sitt «ja».

– Når man sier ja, aner man jo ikke hva man sier ja til. Man vet jo ikke hva de gode og de onde dagene bringer.

ØNSKER LIVET: Teolog og prest Vibeke Bergsjø Aas mener det gir mer tynge å si «til døden skiller». (Privat)

– Man sier ja til å ville. Man sier jo ikke «jeg lover», mener Aas.

Med seg har hun den danske soknepresten Peter Nejsum, i Brønshøj i København. Han mener diskusjonen er misforstått. Nejsum forstår nemlig løftet på samme måte som Aas. For han hører det med i løftets natur at det er en usikkerhet forbundet med det.

– Det er som om at ekteskapsløftet i en bestemt kirkelig tradisjon er blitt et løfte av en helt annen kaliber enn alle mulige andre løfter vi gir hverandre, sier han til Kristeligt Dagblad.

– Intensjonen er å leve sammen livet ut

Også Halvard Johannessen, førsteamanuensis ved Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo, mener at løftet er ment som at man skal prøve så godt man kan. Samtidig er han tydelig på intensjonen med vigselsliturgien.

– Intensjonen er å leve sammen livet ut.

Han mener at dagens formulering er sterkere enn den foreslåtte.

– Hvis man sier at man skal prøve å leve sammen livet ut, oppleves det kanskje mer forpliktende enn hvis det er en liten klausul: «så lenge det føles greit».

– Intensjonen i løftet gir kanskje en slitestyrke i hverdagen?

Kan være snakk om ulike døder

Aas mener også at liturgien kan snakke om ulike døder. Hun tenker at formuleringen «til døden skiller» kan romme mer enn bare den fysiske døden.

– Det kan være noe som dør mellom mennesker, noe som ikke er levedyktig, som ikke overlever i ekteskapet.

Det tror ikke nødvendigvis Johannesen er den vanligste tolkningen. Han mener at ordlyden er ment, og oftest tolkes, bokstavelig.

Det er døden som skal skille oss, ikke livet — Vibeke Bergsjø Aas

– Jeg vil tro de fleste er enige om at man gir løftet hvor man lover å prøve å holde sammen til livets slutt.

Aas er opptatt av at de vanskelige dagene som kommer i løpet av et liv kan gjøre det vanskelig å holde sammen. Likevel mener hun at dagens formulering betyr noe annet enn forslaget «til livet skiller dere».

Hun mener det er feil om man sier at livet skal skille en.

– Det er døden som skal skille oss, ikke livet.

– Hvert andre par blir skilt

Tidligere sokneprest i Charlottenlund i Danmark, Helene Reingaard Neumann, mener på sin side at det er flere gode argumenter for å endre liturgien.

– Vi lever i en tid hvor hvert andre par blir skilt, og hvis man skal være imøtekommende i forhold til realiteten og samtidig vise respekt for at kjærligheten er en gave som vi blir skjenket, kan man argumentere for at man burde si noe annet i vigselsritualet enn «til døden skiller dere», sier hun til Kristeligt Dagblad.

Lektor i praktisk teologi og avdelingsleder for teologi på Aarhus universitet, Kirstine Helboe Johansen, er også enig i at formuleringen kan ses på. Hun ser på spørsmålet som en del av en større diskusjon rundt hvordan vigselsritualet møter befolkningens behov.

– Det er et forsøk på at ta skilsmissene alvorlig, og man kan si at med den formulering kan det også romme dem som faktisk forblir gift til døden. For dem er det på en måte også livet som skiller dem.

«Til døden skiller dere»

Formuleringen kom først inn i den norske ekteskapsliturgien i 1893, da spørsmålet lød: «Vil du leve med hende efter Guds hellige Ord, elske og ære hende, og i gode og onde Dage blive fast hos hende, indtil Døden skiller eder ad?»

I 1977 fikk formuleringen sin nåværende språkdrakt: «Vil du elske og ære ham og bli trofast mot ham i gode og onde dager inntil døden skiller dere?»

Selv om det norske formularet i år «bare» feirer 130-årsjubileum ligger den forholdsvis tett opp til formuleringen i Den anglikanske kirke har benyttet siden 1549. I Den allmenne bønneboken står det nemlig: «Wilt thou love her, comfort her, honor and kepe her, in sickeness and in health? And forsaking all other kepe thee only to her, so long as you both shall live?»

