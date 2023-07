Forsvarer bruken av prestekrage på Nato-toppmøte: – Jeg synes det var fantastisk

Tirsdag forrige uke møtte kona til Sveriges statsminister og presidenten i Tyrkia sin hustru hverandre under Nato-toppmøtet i Vilnius. Mens Emine Erdogan var iført hijab, ankom Birgitta Ed i presteskjorte.

Det har ikke gått upåakta hen i Sverige, etter at svenske Dagen først meldte om møtet. De siste dagene har debatten rast. Blant annet har flere svenske politikere kritisert det de anser som en uheldig sammenblanding av religion og politikk.

Lithuania NATO Summit PREST: Birgitta Ed (t.v.) sammen med sin mann Ulf Kristersson og Litauens president Gitanas Nauseda og hans kone Diana Nausediene ved NATO-toppmøtet i Vilnius 11. juli. (PAUL ELLIS/AP)

Svenska kyrkans prest i Oslo, Katarina Bäckelin, er imidlertid udelt positiv til klesvalget:

– Jeg synes det var fantastisk at hun brukte det. Erdogan synliggjorde sin religiøse identitet, og Ed gjorde det samme. Jeg skulle ønske kristne i Skandinavia i større grad turte å vise hvor man står, sier hun til Vårt Land.

[ Fremmet krav på vegne av flyktninger – nå får en av dem tilbake en halv million fra staten ]

– Ulike tradisjoner

Til svenske Dagen har Ed forklart at hun har gått med presteskjorte med rundsnipp hver dag sida hun ble ordinert i januar.

– Vi var kledd som vi kler oss til vanlig. Vi møttes som de vi er, uttaler Ed.

Katarina Bäckelin, som forteller at hun har bodd i Norge i om lag ett år, sier at hun har inntrykk av at svenske prester generelt bruker presteskjorta mer enn sine norske kollegaer.

Det er jo slik i Sverige at religion er en privatsak, og ikke skal synes i det offentlige rom – uavhengig av om man er kristen, muslim eller sikh — Katarina Bäckelin, prest i Margaretakyrkan i Oslo

Hennes inntrykk er at prester i Den norske kirke sjeldent går i presteskjorte utenom gudstjenestene. I Sverige er det mer vanlig at prester går med presteskjorte og rundsnipp også utenfor jobbsammenheng, sier Bäckelin, som understreker at det også er stor forskjell svenske prester imellom.

– Det finnes ulike tradisjoner og syn på bruken. Noen bruker det bare under gudstjeneste, mens andre bruker det nærmest daglig fra de blir vigslet. Men det er jo slik at presteskjorten er et embedstegn, ikke bare en rein arbeidsuniform.

– Ikke ønskelig

Ed har høsta kritikk fra begge sider av det politiske spekteret. Landets tidligere miljøminister Annika Strandhäll, som representerer Socialdemokraterna, har plassert seg som en av de hardeste kritikerne. På den sosiale medieplattformen Twitter har hun blant annet skrevet:

«At statsministerens kone så flagrant viser at hun representerer Svenska kyrkan på et Nato-møte, er et veldig sterkt signal. Som medlem og representant for en organisasjon som delvis motsetter seg Nato-medlemsskap og dessuten har fredsarbeid som grunnsyn, blir dette veldig vanskelig».

Kulturprofilen og Moderaterna-politikeren Richard Herrey problematiserer også klesvalget:

– Personlig synes jeg ikke det er ønskelig at en statsministerpartner i offisielle sammenhenger, når man representerer Sverige, bruker klær fra sin private yrkesrolle, skriver han på sin Twitterprofil.

Lithuania NATO Summit HIJAB: Litauens president Gitanas Nauseda og kona Diana Nausediene tar imot Tyrkias Recep Tayyip Erdogan og hans kone Emine Erdogan. (PAUL ELLIS/AP)

– Skal ikke synes

Katarina Bäckelin mener kritikken sier mye om synet på religionens plass i den svenske offentligheten. Hun viser til en kronikk av Joel Halldorf som først ble publisert i Expressen, og som Vårt Land har oversatt fra svensk.

Her skriver den kjente kirkehistorikeren at bruken av kristne symboler kan ha en samlende og tillitsvekkende kraft i møte med representanter fra andre kulturer.

Samtidig kan Eds bruk av presteskjorten bidra til å synliggjøre kvinners rolle i Svenska kyrkan, og på den måten bidra til å «utfordre vante forestillinger og de patriarkalske normene som preger mange religiøse tradisjoner».

[ Joel Halldorf: «Statsministerfruens prestekrage utfordrer Sveriges selvoppfatning» ]

Bäckelin forteller at hun ble svært begeistret over Halldorfs kronikk, og at hun selv delte den på sin private Facebook-side. Ifølge henne treffer han spikeren på hodet med sin analyse av hvordan den svenske samfunnsdebatten forholder seg til religion.

– Det er jo slik i Sverige at religion er en privatsak, og ikke skal synes i det offentlige rom – uavhengig av om man er kristen, muslim eller sikh.

– Opplever du at skepsisen mot religion i det offentlige rom er større i Sverige enn hva den er i Norge?

– Det er det vanskelig å si noe om. Men mitt inntrykk er at nordmenn kanskje har et litt varmere forhold til kirka, selv om Norge også er et veldig sekularisert samfunn.

---

Dette er saken

Forrige tirsdag møttes kona til Sveriges statsminister, Birgitta Ed, og presidenten i Tyrkia sin hustru, Emine Erdogan, hverandre under Nato-toppmøtet i Vilnius. Tema for møtet skal ha vært ytringsfrihet og religioners rolle i samfunnet.

Møtet kommer i kjølvannet av det siste årets mange koranbrenninger i Sverige, som ifølge Tyrkia har vært én av grunnene til at landet har trenert Sveriges Nato-søknad.

Mens Emine Erdogan var iført hijab, ankom Birgitta Ed i presteskjorte. Sistnevnte har den siste uka vært gjenstand for både debatt og kritikk i Sverige.

---