– Jeg ønsker ikke å være en del av et slikt nettverk, sier Dag Martin Østevold, pastor i Centralkirken i Bergen.

Han viser til nettverket som Metodistkirken lørdag har vedtatt å opprette: et nettverk for prester, diakoner og menigheter som står på det tradisjonelle synet i ekteskapet.

Nettverket som opprettes kan gi en ramme for samarbeid mellom menigheter som ønsker å forbli i Metodistkirkens tradisjonelle syn, har Knut Refsdal, tilsynsprest i Metodistkirken, tidligere sagt til Vårt Land.

Han har ledet Utvalg for kirkas framtid, som har fremmet forslaget.

– Vil sementere motsetninger

Metodistkirkens årskonferanse har i dag bekreftet at det er prester og diakoner med vigselsrett som selv bestemmer hvem de ønsker å vie.

Det innebærer i praksis at man også kan vie to av samme kjønn.

Dag Martin Østevold har tidligere sagt til Vårt Land at Centralkirken i Bergen skal ta et veivalg til høsten, hvor de skal bestemme om de skal bli i Metodistkirken eller ikke. Dette har bakgrunn i at kirkens syn på ekteskapet er i endring.

– Kan dette nettverket bety noe for Centralkirkens framtid?

PASTOR: Dag Martin Østevold jobber i Centralkirken i Bergen. (Lena Stordalen)

– Jeg kan ikke snakke for egen menighet, for den bestemmer ikke jeg over. Men jeg tror et slikt nettverk bare vil sementere motsetninger i den norske Årskonferansen som ikke er oppbyggelige.

I april sa Østevold til Vårt Land:

– Mitt forsiktige håp og ønske er at menigheten skal ha mot til å gå en annen vei, og være tro mot det som har vært Metodistkirkens offisielle syn, men som jeg opplever at kirken i Norge forlater.

Ønsker reservasjonsrett

– Hvis United Methodist Church (UMC) vedtar en ny lære om ekteskapet, så finner jeg det rart at lokale prester og menigheter skal kunne si at likekjønnede ikke får gifte seg i denne kirken, når de er medlemmer. Det er urettferdig, sier pastoren i Centralkirken.

Han mener derimot det må være greit at prester benytter seg av reservasjonsretten, og sier at denne muligheten allerede eksisterer.

På neste års generalkonferanse skal UMC avgjøre hva som er kirkens offisielle lære omkring ekteskapet, og om man kan vie to av samme kjønn.

– Dersom Generalkonferansen ikke gir mulighet til å gå mot mer inkluderende praksis, men kun opprettholder det tradisjonelle synet, da er ikke vår framtid i UMC, har tilsynsprest Knut Refsdal tidligere sagt til Vårt Land.

---

Metodistkirkens struktur

Årskonferansen (nasjonalt nivå) sammensatt av representanter fra alle landets metodistmenigheter.

(nasjonalt nivå) sammensatt av representanter fra alle landets metodistmenigheter. Sentralkonferansen (regionalt nivå) er en samling av alle Årskonferansene i et gitt geografisk område. Sentralkonferansens mandat varierer noe fra region til region.

(regionalt nivå) er en samling av alle Årskonferansene i et gitt geografisk område. Sentralkonferansens mandat varierer noe fra region til region. Generalkonferansen (høyeste nivå) består av representanter fra alle Årskonferansene i hele verden.

---

Ordning for å forlate kirken

Om nettverket for dem med tradisjonelt syn har tilsynsprest Refsdal tidligere sagt til Vårt Land:

– Vi vil ikke tvinge noen av kirkene til å utføre vigsel av likekjønnede. Hvis en menighet velger å tilslutte seg dette nettverket så er jo det et signal om hva slags linje man vil legge seg på.

NYTT NETTVERK: Knut Refsdal er tilsynsprest i Metodistkirken. (KARL A ELLINGSEN)

Utvalget har også arbeidet fram en ordning for menigheter som velger å forlate kirkesamfunnet, slik at menigheten skal kunne beholde eiendom og kapital.

Denne ordningen ble vedtatt, med noen endringer, på Årskonferansen lørdag.

– Når det er sagt så håper jeg jo at det blir så få menigheter som mulig som vil benytte seg av dette, sier tilsynspresten.

---

Metodistkirken i Norge

Protestantisk kirkesamfunn som hører til den internasjonale metodistkirken United Methodist Church.

46 menigheter og i overkant av 11.000 medlemmer.

Praktiserer barnedåp.

Har en avtale med Den norske kirke om gjensidig anerkjenning av hverandres dåp, nattverd og embete.

Kilde: metodistkirken.no, snl.no

---

