Tysdal Moe gjenvalgt som NMS-styreleder

Tysdal Moe (69) fikk støtte fra et stort flertall av dem som stemte på valg av landsstyreleder under generalforsamlingen i Stjørdal torsdag. Hun hadde ingen motkandidater og får dermed en ny treårsperiode i vervet. Av dem som avga stemme under det skriftlige valget, var det kun tre som ikke skrev hennes navn på seddelen.

– Jeg er veldig motivert for å fortsette og identifiserer meg med NMS og oppgaven med å spre evangeliet, sier hun i en pressemelding fra misjonsorganisasjonen.

Tysdal Moe (KrF) har en lang politisk karriere bak seg, blant annet som varaordfører i Stavanger hvor NMS har sitt hovedkvarter. På generalforsamlingen opplyste hun at hun nå vil trekke seg ut av politikken.

Hun har også en del andre styreverv, deriblant som styreleder i Hovedorganisasjonen KA. Hun lovte forsamlingen at hun ikke skulle ta på seg mange nye styreverv om hun ble gjenvalgt i NMS, noe som skapte munterhet i salen.