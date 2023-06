Misjonærbarn reagerer kraftig på beklagelse: – Bare ord

– Jeg og flere med meg er sjokkerte. Dette er bare ord, sier Gunnar Hansen, misjonærbarn i Norsk Luthersk Misjonssamband (Misjonssambandet/NLM).

Tirsdag publiserte Misjonssambandet en uttalelse om misjonærbarn. Her beklager de overfor misjonærbarn som har hatt vonde opplevelser. De erkjenner også at oppfølgingen ikke har vært god nok etter at en stor undersøkelse i 2009 viste at rundt en fjerdedel av misjonærbarn i Misjonssambandet og Det norske misjonsselskap (NMS) opplevde tiden på skole i utlandet traumatisk.

Hansen har flere ganger kritisert Misjonssambandets ledelse for håndteringen av misjonærbarn-saken. I over et år har han vært i dialog med Misjonssambandet og tidligere fungerende generalsekretær Birger Helland for å snakke om misjonærbarn-saken, forteller han.

Nå er han skuffet over uttalelsen.

– Vi har vært tydelig på at det ikke kan komme en beklagelse uten konsekvenser. Dette har de helt glemt, sier Hansen.

[ Misjonssambandet med uttalelse om misjonærbarn: – Vi beklager ]

Tror få tar kontakt

I uttalelsen, som er signert generalsekretær Gunnar Bråthen og styreleder Knut Espeland, skriver Misjonssambandet at de ønsker å bistå de som trenger hjelp til å bearbeide opplevelser knyttet til oppvekst i utlandet.

«Dere er velkomne til å ta kontakt, slik at vi sammen kan finne fram til et opplegg som kan være til hjelp», skriver de.

Dette er problematisk, mener Hansen.

– Vi har vært tydelige på at de ikke kan signalisere at det er opp til misjonærbarna å ta kontakt. Det er mange som ikke har tillit til at dette vil fungere. Jeg tror veldig få vil ta kontakt på denne måten.

Istedenfor mener Hansen de burde engasjere en profesjonell tredjepart til å håndtere kontakten, og til å vurdere de mest alvorlige sakene på nytt.

– Det er meget skuffende at dette er utfallet etter at de har brukt et helt år på kontakt med meg og flere misjonærbarn, sier han.

Kritisk til ny rolle

Nylig meldte Vårt Land at Øyvind Åsland, som var generalsekretær fra 2010 til 2022, er tiltenkt en ny rolle tilknyttet Misjonssambandets internasjonale arbeid.

Som generalsekretær har Åsland hatt øverste ansvar for oppfølgingen av misjonærbarn-saken, i det tidsrommet organisasjonen nå beklager for. Hansen mener det er problematisk for ham selv og flere misjononærbarn at Åsland blir vist ny tillit.

– Hvis de hadde fulgt opp misjonærbarn-saken etter 2009, hadde vi ikke hatt behov for å snakke om dette nå. Vi har gitt tydelig beskjed om at det er for tidlig å gi Åsland ny tillit, men vi har ikke blitt hørt.

Foreldrenes ansvar

På spørsmål om hvem Hansen uttaler seg på vegne av, svarer han at han uttaler seg på vegne av seg selv, men at han har kontakt med flere tidligere misjonærbarn som deler hans oppfatning.

En positiv side med uttalelsen, er at den adresserer foreldrene til misjonærbarna og sier at «ordningen med internat og adskillelse var Misjonssambandet sitt ansvar.»

– Her tar de et ansvar som kan bety mye for mange, sier han.

Vårt Land har bedt tidligere generalsekretær Øyvind Åsland kommentere sitt ansvar for håndteringen av saken, og Hansens uttalelse om at det er for tidlig å vise ham ny tillit. Åsland ønsker ikke å kommentere.

[ Stort intervju med Misjonssambandets nye generalsekretær, Gunnar Bråthen: – Har ikke flyktet fra kirken ]