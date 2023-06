«Andre kan ikke bestemme hva du skal spise.»

«Alle kan være enige i at alkohol ikke er sunt, men det blir litt overformynderi. Folk må få lov til å kose seg.»

Dette er eksempler på noen av reaksjonene som har kommet på de nye kostholdsrådene som ble offentliggjort i en felles nordisk rapport denne uka.

Ifølge forskerne bør vi blant annet spise maks 350 gram rødt kjøtt per uke, samt unngå å drikke alkohol. Rapporten tar hensyn til både klima og helsegevinst.

Hvorfor blir folk så sinte av råd som dette?

Den katolske presten Pål Bratbak har i en reportasje i Vårt Land vist hvordan han med godt synlig prestesnipp kan nyte en halvliter øl på pub. Selv tror han de nye kostholdsrådene kan oppfattes som en moralistisk pekefinger og dermed virke provoserende.

– Det er jo få som liker å bli fortalt hva de skal gjøre, kanskje særlig hvis de vet at de burde være annerledes. For noen trykker det kanskje på et litt sårt punkt og dermed går man i vranglås, sier han.

Tar rådene med ro

Som prest er han godt kjent med disse mekanismene.

– Fra kirkens side gir vi mange råd om hvordan vi tror Gud vil at folk skal leve livene sine. Det er jo også noe folk blir sinte for, så vi er kjent med dette, sier han.

Selv satt han seg på bakbeina da røykeloven ble strammet inn med Dagfinn Høybråten (KrF) som helseminister. Fra 2004 ble det forbudt å røyke innendørs på alle serveringssteder.

– På den tiden røykte jeg og sa til meg selv: «Nå skal jeg i hvert fall ikke slutte å røyke.» Men jeg sluttet jo etter hvert da. Om det er Høybråten som skal få æren av det, eller min egen fornuft, det vet jeg ikke sier Bratbak.

Personlig synes han ikke det er grunn til å reagere på de nye kostholdsrådene. Han påpeker at de tross alt bare er råd: De kan følges og ikke følges.

– Selv må jeg innrømme at jeg tar kostholdsråd med knusende ro. Jeg registrerer jo at rådene stadig varierer, og jeg foretrekker dessuten å bruke hodet litt selv.

Kristne idealer

En slik holdning til råd tror han ligger i det katolske lynnet.

– Råd blir nødvendigvis ikke påbud som vi forventes å holde bare fordi de finnes. Mange av kirkens råd er det ideelle som holdes frem for oss, som vi skal strekke oss mot. Samtidig som vi vet at vi ikke alltid klarer det.

Pateren spekulerer i at dette er en romersk måte å forholde seg til lover og regler på: De er ikke alltid absolutte. Mens i germansk kultur blir regler oppfattet som påbud.

Sistnevnte tankesett mener han altså gjenspeiler noen av reaksjonene som har kommet på de nye kostholdsrådene.

– I fare for å høre moralistisk ut: Hva tenker du om ditt eget alkoholkonsum i lys av kostholdsrådene?

– I de settinger jeg synes det er naturlig å ta seg en kald øl ute, så gjør jeg gjerne det. Nytelsen av den friske pilsen i solen trumfer alt av råd. Jeg lar ikke de styre mine vaner.

– Og jeg tror ikke jeg har noen overdrevne uvaner, legger han til.

Nytelsen av den friske pilsen i solen trumfer alt av råd — Pål Bratbak, katolsk prest

Eksistensiell debatt

RÅD: – Når særlig rådene om kjøttforbruk knyttes opp mot klimahensyn, blir det også en eksistensiell debatt, sier Morten Holmqvist, sokneprest i Den norske kirke i Ljan i Oslo. (Foto: Privat)

Morten Holmqvist, sokneprest i Den norske kirke i Ljan i Oslo, har tidligere uttalt at han selv har et veldig beskjedent alkoholkonsum, men at han ikke er redd for å mene at alkoholen også må kunne ses på som en gave.

I likhet med Bratbak tror også han at de nye kostholdsrådene kan oppfattes moralistiske og derfor vekker reaksjoner. I tillegg har rådene en eksistensiell side, påpeker han.

– Når særlig rådene om kjøttforbruk knyttes opp mot klimahensyn, blir det også en eksistensiell debatt. Hvordan vi alle velger å spise, men også reise på ferie og generelt lever livene våre, har en effekt på klimaet og andre mennesker. Dermed blir rådene mer alvorlige, og skaper også sterkere følelser, sier han.

Selv har Holmqvist sansen for forskernes tydelighet.

– Vi velger selv om vi vil følge rådene eller ikke, men vi må tåle å høre at alkohol ikke er sunt. Hvis du skal se på de ulike parameterne som trekker ned helse, så er det helt opplagt at alkohol ikke gir noen helsegevinst.

