– Jeg ser en usikkerhet blant unge ledere og pastorer. Hva betyr lovforslaget i praksis?

Det sier pastor i Passion menighet i Åsane, Daniel Sæbjørnsen. Han mener det er uklart hvilke konkrete handlinger og praksiser som vil rammes dersom lovforslaget mot konverteringsterapi vedtas av Stortinget.

Lovforslaget som regjeringen la frem fredag forrige uke, kan blant annet ramme forbønn, dersom denne kan forstås som konverteringsterapi. Det sa kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen til Vårt Land.

– Vi forbyr ikke samtaler og forbønn generelt, men brukes dette til konverteringsterapi er lovbrudd åpenbart, sa ministeren.

---

Lovforslaget

I lovforslaget defineres konverteringsterapi slik: «Ulike handlinger som anvendes for å få LHBT-personer, eller antatte LHBT-personer, til å endre, fornekte eller undertrykke sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet».

Lovteksten lyder slik: «Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som krenker en annen ved å anvende psykoterapeutisk, medisinsk, alternativmedisinsk eller religiøst baserte metoder eller lignende systematiske fremgangsmåter, i den hensikt å påvirke vedkommende til å endre, fornekte eller undertrykke sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet.»

---

– Håper det ikke har relevans for oss

– Jeg vet ikke om en eneste kristen som ikke deler intensjonen til lovverket: At man ikke skal manipulere eller tvinge mennesker til handlinger som de ikke ønsker, sier Sæbjørnsen.

Han forteller at det har blitt tematisert blant kolleger om det er behov for å ta i bruk samtykkeskjema dersom personer søker veiledning rundt seksuell orientering.

Pastoren tror samtidig at det vil være vanskelig å dømme etter denne loven, og mener det kan bli «ord mot ord».

– Jeg håper jo at dette lovforslaget ikke egentlig har relevans for oss, med tanke på hvordan vi driver sjelesorg og oppfordrer til disippelskap.

– Vi lar ikke staten begrense våre bønner — Daniel Sæbjørnsen

At loven kan ramme forbønn, er Sæbjørnsen skeptisk til. Han påpeker at han selvsagt vil be for de fleste behov som folk har, og søker forbønn for.

– Vi lar ikke staten begrense våre bønner.

Han påpeker at det også gjelder områder som angår menneskers seksualitet.

– I Bibelen møter vi en Gud som griper inn i den menneskelige erfaring. Hvis Gud kan røre ved våre kropper, som både Skrift og historie bevitner, så kan han også gripe inn i våre emosjoner, sier pastoren.

[ Historisk: Foreslår å forby konverteringsterapi ]

– Krevende for frivillige medarbeidere

«IMI-kirken praktiserer ikke konverteringsterapi, og forsøker ikke på noen måte å endre andres legning. Samtidig er det mennesker hos oss som har erfart at egen legning skifter eller endrer seg, som det jo også er erfaringer med utenfor kirkesammenheng.»

Det skriver pastor Geir Loftesnes i IMI-kirken Stavanger i en e-post til Vårt Land, etter at avisen har sendt ham flere spørsmål.

Han påpeker at IMI-kirken er opptatt av at sårbare mennesker skal bli beskyttet ved loven, og at menigheten har fokus på å møte alle som kommer til forbønn og veiledning med varme, empati og respekt.

Samtidig mener han at noen momenter i lovforslaget er uklare.

I ytterste konsekvens kan loven hindre oss i å gi mennesker etterspurt hjelp på en god måte — Geir Loftesnes

Som eksempel nevner pastoren at noe kan regnes som konverteringsterapi og straffbar handling selv om den som kommer har samtykket. Han mener dette kan gjøre det krevende for frivillige å navigere:

«I noen tilfeller kan man eksempelvis oppleve noe fint her og nå, men senere reagere negativt på den gitte hendelsen.»

IMI-kirken har mange frivillige forbedere og veiledere, og pastoren er opptatt av at de skal føle seg trygge når de gir hjelp til dem som kommer.

«Vi er redde for at loven vil skapte frykt og berøringsangst for å møte og ta imot dype og sårbare sider ved oss, som jo vår seksualitet er. I ytterste konsekvens kan loven hindre oss i å gi mennesker etterspurt hjelp på en god måte.»

Loftesnes synes det virker som lovforslaget forsøker å ramme en praksis som ikke lenger eksisterer i kirke-Norge, og at det kan ende opp med å innskrenke friheten til myndige mennesker.

«Vi skulle ønske regjeringen hadde større tiltro til at det her er snakk om voksne mennesker som modig og frivillig oppsøker tilbudet vårt.»

[ Advokatforeningen tror ikke forbønn vil bli straffet ]

«Egnet til å skape usikkerhet»

Sverre Elgvin Lied er leder for Frimodig kirke, en av de kirkepolitiske listene som stiller kandidater til kirkevalget i Den norske kirke. Han skriver i en e-post til Vårt Land:

«Jeg kjenner ikke til noen som driver konverteringsterapi slik dette er definert i lovforslaget».

LEDER: Sverre Elgvin Lied er leder av Frimodig kirke. (Erlend Berge)

Han mener lovforslaget «først og fremst er egnet til å skape usikkerhet, både blant de som søker hjelp for uønskede seksuelle følelser og for sjelesørgere som opplever at slike tema kommer opp i samtale».

I sitt høringssvar la Frimodig kirke vekt på at lovforslaget potensielt kan ramme samtaler med mennesker som er usikre på eget kjønn.

«I en situasjon der forekomsten av slike problemstillinger nærmest har eksplodert blant barn og unge, skaper lovforslaget usikkerhet og frykt om hva som er lovlig å si i møte med barn og unge som strever med egen kropp og selvbilde», skriver Elgvin Lied til Vårt Land.

---

Veien til lovforslaget

I Hurdalsplattformen lovet Støre-regjeringen å forby konverteringsterapi. Men regjeringserklæringen sa ikke noe om strengheten i et forslag.

Også Solberg-regjeringen sendte ut forslag om et forbud mot konverteringsterapi (også omtalt som «homoterapi»). Men de borgerlige ville blant annet ikke totalforby dette for voksne.

I juni i fjor sendte kultur- og likestillingsministeren en langt strengere utgave med totalforbud ut på høring. Frist var i oktober. Sent i mai klarerte Sents stortingsgruppe regjeringens forslag.

---

[ Frå sykelandsby på Madagaskar: Der demonar møter Gud ]