Historisk: Foreslår å forby konverteringsterapi – forbønn kan straffes

Statsråd Anette Trettebergstuen rakk ikke å få forbud mot konverteringsterapi behandlet av Stortinget i vår. Men fredag passerte Støre-regjeringen sitt lovforslag om å forby konverteringsterapi Kongen i statsråd.

– Forbudet gjelder alle former for konverteringsterapi og markedsføring av dette, sa kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen Ap) da hun møtte pressen etterpå.

Både konverteringsterapi mot voksne og barn forbys med regjeringens forslag. Nærmere bestemt blir det forbudt å krenke noen ved å:

«... anvende psykoterapeutisk, medisinsk, alternativmedisinsk eller religiøst baserte metoder eller lignende systematiske fremgangsmåter med hensikt om å påvirke vedkommende til å endre, fornekte eller undertrykke sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet».

Målet er å trygge livene til alle som presses til å undertrykke den de er «for å passe in i familien, menigheten eller miljøet de er en del av», sa Trettebergstuen til pressen.

Viktige punkter i regjeringens forslag

Strafferammen er bot eller fengsel inntil tre år – seks år hvis overtredelsen er grov. Det er ingen nedre grense for straff.

Dette er sentrale punkter i regjeringens lovforslag:

Voksne som samtykker er ikke unntatt fra forbudet.

Også forbønn kan bli rammet av forbudet.

Markedsføring av konverteringsterapi forbys og straffes med bot eller fengsel inntil seks måneder.

Personer og organisasjoner kan straffes for konverteringsterapi i utlandet.

Konverteringsterapi

Slik definerer regjeringen konverteringsterapi i lovproposisjonen:

En samlebetegnelse som omfatter «ulike handlinger som anvendes for å få LHBT-personer, eller antatte LHBT-personer, til å endre, fornekte eller undertrykke sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet».

Også forbønn rammes av forbudet

– Religiøse handlinger kan også straffes etter paragrafen, sa Anette Trettebergstuen på pressekonferansen fredag.

Det inkluderer altså forbønn: Det kan «ikke [...] utelukkes at forbønn i en-til-en- sammenheng med påvirkningshensikt etter omstendighetene kan rammes av straffebudet», skriver regjeringen i lovproposisjonen.

– Hva slags type forbønn kan bli forbudt?

– Forbønn som er konverteringsterapi. Vi forbyr ikke samtaler og forbønn generelt, men brukes dette til konverteringsterapi er lovbrudd åpenbart.

– Men hvordan skal dere håndheve dette?

- Loven er grundig. Den skal ikke være sovende. Og den skal brukes, svarer statsråden Vårt Land.

GLAD: Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap).

Ikke unntak for voksne som samtykker

Kultur- og likestillingsminister Trettebergstuen har gått høyt på banen og varslet et tøffere forbud enn det Solberg-regjeringen fremmet i sin tid.

«Fasiten» viser at regjeringen ikke har lyttet til innsigelser om at samtykkende voksne ikke bør rammes av forbudet. Et samtykke kan spille inn, men vil ikke ha «avgjørende betydning» for rettens vurdering.

– Hvorfor gjøres loven så streng - uten unntak?

– Det kan ligge årsaker – som ikke er reelle årsaker, bak et samtykke. Men vi er opptatt av at dette skal stå seg menneskerettslig. Derfor har vi åpnet for at det i noen tilfeller uten skjeve maktforhold og press over tid, kan en voksen person samtykke. Men det er viktig for oss at det ikke automatisk gir straffefritak, svarer hun Vårt Land.

– I forkant lovet du et totalforbud – blir det dette vi nå får?

– Ja, dette er et totalforbud, svarer statsråden.

Mehl: Trygg på at forslaget er innenfor menneskeretter

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl sier til Vårt Land at hun er trygg på at lovforslaget nå står seg menneskerettslig.

– Hvor sikker er du på at forbudet ikke havner i en domstol i Strasbourg?

– Jeg er trygg på at vi har rammet det inn på en god måte, slik at hensyn til privatliv, ytringsfrihet, religionsfrihet ivaretas. Gjennomgangen etter høringsrunden var viktig. Det kom flere innspill som ga justeringer slik at dette er i tråd med menneskerettighetene, svarer Mehl.

Foreldre kan snakke med barn om seksuell orientering

Regjeringen understreker at et forbud mot konverteringsterapi «vil ikke hindre en åpen dialog med barn om seksuell orientering og kjønnsidentitet, heller ikke når samtalene springer ut av foreldrenes religiøse overbevisning».

Men lovforslaget presiserer at den europeiske menneskerettskonvensjonen ikke beskytter religiøs oppdragelse som utsetter barnet for farlige praksiser eller fysisk eller psykologisk skade.

Domstol må vurdere

Regjeringens lovforslag legger opp til at en domstol må vurdere om noen er krenket gjennom konverteringsterapi.

Det vil innebære «en helhetsvurdering av det konkrete tilfellet, der blant annet handlingens karakter, skadepotensial, fornærmedes situasjon og forholdet mellom gjerningspersonen og den fornærmede, vil være relevante momenter», heter det i proposisjonen.

«Hvorvidt den utsatte har gitt et virksomt samtykke, vil ha betydning i helhetsvurderingen, men ikke være avgjørende», står det videre.

Også konverteringsterapi i utlandet blir straffbart

Regjeringen vil også stanse konverteringsterapi utført av norske borgere eller organisasjoner i utlandet. I proposisjonen heter det:

«Overtredelse av forbudet mot å utføre konverteringsterapi kan straffes i Norge, også der handlingen er begått i utlandet av norsk statsborger, av person med bosted i Norge eller på vegne av et foretak registrert i Norge. Departementet foreslår også en endring i straffe- loven § 87, slik at utgangspunktet for foreldelsesfristen regnes fra den dag fornærmede fyller 18 år.»

Forbyr markedsføring – også medvirkning kan straffes

Regjeringen vil også forby markedsføring av konverteringsterapi, som tidligere varslet.

Bestemmelsen rammer det å «markedsføre konkrete tilbud om å utsette andre for psykoterapeutisk, medisinsk, alternativmedisinsk eller religiøst baserte metoder eller lignende systematiske fremgangsmåter som anvendes i den hensikt å påvirke noen til å endre, fornekte eller under- trykke sin seksuelle orientering eller kjønns- identitet».

Også medvirkning til markedsføring kan straffes med regjeringens lovforslag.

– Kan en oppfordring fra en predikant fra en talerstol nå bli forbudt?

– Om man oppfordrer eller informerer om tilbud for konverteringsterapi, kan dette være markedsføring. Man kan ikke liste opp x,y,z er ikke dette. Men noen ting kan være åpenbart, svarer Trettebergstuen.

FORSINKET: Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuens ambisjon var først å få forbudet mot konverteringsterapi stortingsbehandlet i vår. Men prosessen ble forsinket.





















Omstridt forbud

I Hurdalsplattformen lovet Støre-regjeringen å forby konverteringsterapi. Men regjeringserklæringen sa ikke noe om strengheten i et forslag.

Også Solberg-regjeringen sendte ut forslag om et forbud mot konverteringsterapi (også omtalt som «homoterapi». Men de borgerlige ville blant annet ikke totalforby dette for voksne.

I juni i fjor sendte kultur- og likestillingsministeren en langt strengere utgave med totalforbud ut på høring. Frist var i oktober. Sent i mai klarerte Sps stortingsgruppe regjeringens forslag.

