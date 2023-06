Church of England selger seg ut av Equinor

I Storbritannia skal Church of England og dens pensjonsfond ha mer fokus på miljøvennlige investeringer i årene som kommer. Torsdag kom meldingen om at kirken selger seg ut av Equinor. Dagens Næringsliv meldte saken først.

Kirken skriver på sine nettsider at de skal ut av investeringer i olje- og gasselskaper til en sum av 10,3 milliarder pund. I løpet av året vil de selge seg ut av alle selskaper som de mener ikke er i rute til å nå målet om å begrense klodens oppvarming til 1,5 grader.

I 2021 solgte de seg også ut av omtrent 20 selskaper innenfor olje- og gassektoren.

Erkebiskopen av Canterbury, Justin Welby, sier at Church of England lenge har oppfordret selskaper til å ta klimaendringene på alvor, og til å møte målene i Parisavtalen. Erkebiskopen av Canterbury er den øverste åndelige lederen i kirken.

Kirken skriver på sine nettsider at dersom noen av selskapene endrer sin praksis, og møter kirkens kriterier for investeringer, så vil Church of England vurdere å investere på ny.

Parisavtalen ble vedtatt på FNs klimakonferanse i 2015 i Paris. Her ble det blant annet enighet om at medlemslandene forplikter seg til å utarbeide nasjonale utslippsmål for å redusere klimautslippene.

---

Church of England

Ble egen kirke, Church of England, da kong Henry VIII brøt med Den katolske kirke i 1534.

da kong Henry VIII brøt med Den katolske kirke i 1534. Er Englands offisielle kirke.

Har syv sakramenter: dåp, nattverd, skriftemål, ekteskapsinngåelse, ordinasjon, konfirmasjon og sykesalving.

Har en avtale med flere kirker, blant annet Den norske kirke, om felles nattverdsfeiring og gjensidig anerkjennelse av hverandres embeter. Dette er bestemt i Porvoo-erklæringen.

Kilde: Store norske leksikon (snl.no) og Wikipedia

---

