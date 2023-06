På Stefanusalliansens hjemmeside sier Anne Mari Schiager Topland dette om sitt nye verv som styreleder:

– Jeg vil være med å lede arbeidet for trosfrihet for alle, og stå sammen med den forfulgte kirke.

Stefanusalliansen er en misjons- og menneskerettighetsorganisasjon som særlig vektlegger kampen for trosfrihet.

Dagen meldte saken først.

Trådte av som nestleder i Frikirken

Schiager Topland er pastor i Oslo Storbymenighet i Frikirken. Hun har også vært nestleder i kirkesamfunnet, et verv hun ba om å få fratre i april i år.

I en pressemelding oppga hun at en av grunnene til at hun ønsket å fratre, var belastningen det innebar å uttale seg offentlig i Frikirkens diskusjon omkring samlivsspørsmål. Hun sa også at det var krevende å være én av svært få ordinerte kvinner i lederposisjon i kirkesamfunnet. Det meldte Vårt Land i april.

Den nye styrelederen har tidligere vært både fungerende generalsekretær i Bibelselskapet, inspektør ved Bibelskolen i Grimstad og misjonær i Japan.