Øyvind Skjegstad blir ny rektor på Ansgarskolen 1. januar 2024. Det skriver Ansgar høyskole i en pressemelding.

Han tar over for Ingunn Folkestad Breistein, som går av etter to åremålsperioder.

Skjegstad er i dag administrasjonsleder på Ansgar høyskole. Han har arbeidet på Ansgar i over 22 år, og sier han ser frem til å lede en stab med så mange gode medarbeidere.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på denne jobben, sier Skjegstad i pressemeldingen.

Skjegstad blir rektor for både Ansgar høyskole og Ansgar bibelskole, i tillegg til å bli konsernleder for Ansgarskolen AS.

Han vil ha stillingen i fire år, med mulighet til å forlenge den i ytterligere fire år

Nedbemanningsprosess

Ansgarskolene står midt i flere prosesser. Vårt Land har skrevet om hvordan lave søkertall til bibelskolen og kutt i tilskudd har ført til nedbemanning. I tillegg har NOKUT åpnet økonomisk tilsyn med Ansgar Høyskole.

I begynnelsen av juni ble det kjent at styreleder Anne Elisabeth Wold Sæther har trukket seg fra vervet ved Ansgar bibelskole AS, som et resultat av en lengre uenighet mellom henne og bibelskolens eier, Misjonskirken Norge. Carl-Magnus Nystad har overtatt vervet.

Artikkelen oppdateres.