Fullt hus da ateist og kristen møttes for å samtale om tro

Mandag denne uken fant 140 mennesker veien til Skien-scenen der Peder Kjøs og Linda Andernach Johannesen diskuterte tro, Jesus og Bibelen.

Vårt Land har tidligere gjort et intervju med duoen, som møttes i en bil på vei fra et arrangement og til flyplassen. Mens de satt og ventet på flyet, gikk praten om tro og tvil – og siden har de holdt kontakten.

Samtalen dem imellom ble mandag flyttet opp på scenen for første gang.

Mener det frister til gjentakelse

Til lokalavisa Varden uttrykker begge at de respekterer hverandres synspunkt, selv om de er uenige om mange ting som har med tro å gjøre.

Det de derimot er enige om, er at arrangementet frister til gjentakelse.

Til Varden sa de to:

– Dette var kjempegøy. Vi må ha truffet bra på temaet. Vi hadde håpet på at vi kunne samle ganske mange om det vi syntes er et viktig spørsmål, men som kanskje er litt uvanlig i denne tiden. Samtidig har nok mange et forhold til det. At det kom 140 tyder på det.

[ Tidlegare pastor kom i snakk med kjendis-psykolog på flyplassen ]

Lytter til hverandre

De mener begge det er viktig å forsøke og forstå hva den andre mener. Der Andernach Johannesen er opptatt av den tilstedeværende Jesus, så er Kjøs mer opptatt av den historiske skikkelsen. Samtidig synes han det er spennende å høre hvordan samtalepartneren forstår Jesus.

– Du er opptatt av den levende Jesus som er til stede. Det er morsomt og veldig lite tidsriktig å holde på med i vår tid, og derfor er det interessant, sa Kjøs til Andernach Johannesen da Vårt Land intervjuet dem sammen tidligere i år.

Vil du lese mer om Kjøs sitt forhold til Jesus, Bibelen og tro? Da kan du lese et intervju Vårt Land nylig gjorde med psykologen her.