Bønnelista ønsker svar på hvor trygt det er å forhåndsstemme digitalt ved Den norske kirkes valg til høsten. Nylig sendte deres leder, Jo Hedberg, et åpent brev til Internettvalgstyret i Den norske kirke med flere spørsmål om saken.

– Vi er bekymret for å bruke internett på grunn av valgjuks. Juks i lokalet blir begrenset, mens juks på internett kan påvirke hele landet, sier Jo Hedberg.

Leder for Internettvalgstyret i Den norske kirke, Gunnar Winther, deler ikke bekymringen.

– Vi anser det for svært lite sannsynlig at dette er mulig. Vi kan ikke skrive en garanti, men systemet er kvalitetssikret så langt som det går an.

Internettvalgstyret er pekt ut av Kirkerådet til å passe på at det digitale valget går riktig for seg, og følger regelverket.

Sjette mai i år ble den endelige løsningen godkjent til bruk i høstens kirkevalg.

Vil vite om valget kan påvirkes

I brevet spør Bønnelista hvordan Internettvalgstyret vil sørge for at valget følger reglene for stemmegivning og opptelling av stemmer. De ønsker også å vite hvordan styret vil kontrollere om det er noen innenfra eller utenfra som påvirker stemmegivningen.

I paragraf fire av Særskilte regler for digital forhåndsstemming ved kirkevalg står det at det ikke skal være mulig for «utenforstående, systemet og valgmyndighetene å endre en velgers stemmegivning uten at dette kan oppdages».

– Det er det man ønsker, men det er en drøm. Det er ikke mulig. Derfor bør vi gjøre valget på gamlemåten, sier Jo Hedberg.

Han påpeker at han ikke har mistillit til enkeltpersoner, men at Bønnelista mener demokratiet står i fare når de lokale valgrådene reduseres til ett (Internettvalgstyret) under forhåndsstemmingen.

LEDER: Gunnar Winther leder Internettvalgstyret, som består av fagpersoner, kirkepolitikere og personer med kirkelige verv. (Kristin Storvig)

– Vi vil gi så gode svar som mulig

Brevet kom Internettvalgstyret i hende på fredag, og mandag denne uka var det møte. Dermed rakk de ikke å gjøre saken klar til behandling, og den var i stedet oppe som orienteringssak.

Ifølge Gunnar Winther ga styret fullmakt til Kirkerådets administrasjon for å svare på spørsmålene fra Bønnelista. Neste møte for Internettvalgstyret er ikke før i august.

– Lang prosess

Det er første gang man kan avgi sin forhåndsstemme i kirkevalget på internett.

– Det har vært en lang og grundig prosess på halvannet år, med møter, testkjøringer og feilrettinger, sier Winther.

Han påpeker at styret består både av fagpersoner på denne typen valg, og folk fra kirkepolitikken.

– Hvis noen ikke stoler på løsningen, så er det ikke sikkert at det hjelper hva vi svarer.

– Hvis Bønnelista ikke er fornøyd med svarene Kirkerådet gir, så kan de komme med nye spørsmål. Vi vil selvsagt gi dem så gode svar som mulig, sier Gunnar Winther.

Kirkevalget 2023

Kirkevalget 2023 arrangeres i september, parallelt med det offentlige Kommunestyre- og fylkestingsvalget.

Her velges representanter til menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet (Den norske kirkes høyeste demokratisk valgte organ). Valgperioden er på fire år.

2023 er det første året man kan forhåndsstemme digitalt.

