Tidligere pastor angrepet med kniv etter Pride-tale

Det forteller Patrick Tiainen selv på sin Instagram-side. Der har den finsksvenske eks-pastoren postet et bilde av seg selv med et blått og hovent øye, og tegn i ansiktet på at han har blødd neseblod.

Angrepet skal ha skjedd i Estlands hovedstad Tallinn, der Tiainen holdt en tale på en bar i anledning Baltic Pride.

«Jeg hadde nettopp sagt hvor lei meg jeg er for all smerten som har blitt påført minoriteter i Guds navn, da en ung mann kom inn og spurte etter den homofile pastoren», skriver Patrick Tiainen på Instagram.

Grunnla kirkesamfunn – så tok livet en annen retning

Patrick Tiainen er tidligere pastor og med-grunnlegger av det karismatiske kirkesamfunnet Word of Faith Church Finland.

I et intervju med den finske rikskringkasteren Yle i 2021 fortalte Tiainen om hvordan han brøt sammen i 2017 og søkte akutt psykiatrisk hjelp.

Der betrodde at han var gift med en kvinne, men utro med en mann. Livet tok en annen retning og Tiainen arbeider i dag på en redningssentral.

Knekte bein i fjeset – skal ha skreket «Gud hater homofile»

Ifølge Yle skal gjerningspersonen være en russisk mann. Han skal ha skadet tre mennesker før publikum fikk lagt ham i bakken.

Mannen skal ha skreket «Gud hater homofile» på russisk da han kom inn i baren, ifølge Yles opplysninger.

Angriperen skal ha båret kniv og forårsaket mindre knivsår på Tiainen og en venn, skriver han selv på Instagram. Der forteller Tiainen også at han fikk knekt flere bein i fjeset.

Han takker publikummere som la gjerningsmannen i bakken.

Estisk politi bekrefter: Angriperen er anholdt

Politiet i Estland har bekreftet angrepet overfor estiske medier og opplyser om at gjerningsmannen er anholdt, skriver Yle.