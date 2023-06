Teolog om fremming av ny vigselsliturgi: – Boikott

I går kunne NRK og Vårt Land melde at flere heterofile par velger den nye, kjønnsnøytrale ekteskapsliturgien. Det til tross for at man fremdeles kan bruke den eldre, tradisjonelle, som inneholder ordene «mann» og «kvinne».

En av grunnene til dette er trolig at prestene har en favoritt, har biskop emeritus Halvor Nordhaug uttalt til Vårt Land.

– Jeg vil anta at mange prester presenterer bare den liturgien de selv foretrekker, eller i hvert fall anbefaler den ene fremfor den andre. Så det er ikke nødvendigvis brudeparet som på fritt grunnlag velger liturgi, sa han.

I NRKs sak forteller Kjerstin Jensen, som er prost i Søndre Follo prosti, at hun bare legger fram den nye liturgien til brudeparene hun møter.

BOIKOTT: Vedtaket om todelt liturgi boikottes av prester ansatt i Den norske kirke, ifølge Torrey Seland. (Skjermdump)

Boikott av eldre liturgi

Det får teolog og professor emeritus ved VID vitenskapelige høgskole, Torrey Seland, til å reagere. I et Facebook-innlegg skriver han at han opplever dette som en boikott av den eldre liturgien.

– Jeg tar bare utgangspunkt i det hun selv sier i intervjuet med NRK. Og jeg tolker det som en boikott når man bevisst utelater det ene synet, sier Seland til Vårt Land.

Videre forteller han at som prest vil man ha kjennskap til begge liturgiene, og at de er likeverdige i kirken. Når presten kun legger fram et av valgene er det de som bestemmer liturgi istedenfor paret, ifølge Seland.

– Når to syn skal være likeverdige bør begge nevnes. Dette gjelder begge parter, det må gå alle veier.

TAR STILLING: Som prest kan man ta stilling uten å boikotte, forteller prost Kjerstin Jensen. (Privat)

Ikke boikott

Prost i Søndre Follo, Kjerstin Jensen er ikke enig med Seland.

– Boikotter du den tradisjonelle liturgien?

– Nei, jeg mener at jeg ikke gjør det, sier Kjerstin Jensen til Vårt Land.

Hun forteller at som prest står hun fritt til å presentere en liturgien hun mener er best egnet. Det er altså den nye hun mener er det.

– Det er jo en dobbel begrunnelse for det. Jeg synes den nye favner bredere og derfor fungerer bedre. I tillegg er det mer praktisk for paret at de slipper å ta stilling til det.

At hun tar stilling til en av liturgiene benekter hun altså ikke. Likevel mener hun at en boikott er ikke det hun driver med.

– Jeg skyver ikke vekk den andre, og da blir boikott et litt bastant ord. Om et par sier de ønsker den gamle liturgien, så går det fint. Jeg velger å legge fram den jeg mener er best egnet, sier hun til Vårt Land.