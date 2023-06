Mange leser Bibelen – men hvem «eier« den og bestemmer hvordan den skal leses?

Spørsmålet er tema for nyeste episode av podkasten Dokka, hvor Jorunn Økland er gjest hos Åste Dokka.

Hør podkasten lenger ned i denne saken.

Økland er teolog, professor ved senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo, og professor II ved Teologisk fakultet. Men i denne sammenheng er det enda mer relevant at hun også leder Bibelselskapets oversettelsesutvalg.

På vei opp

Jorunn Økland forteller at hun tror Bibelen vil overleve kirka. Hun viser til en uformell kartlegging som tyder på at medieomtale om temaet «kirke» er synkende, mens interessen og medieomtalen om Bibelen er økende.

– Så hvis man hadde sagt at Bibelen tilhører kirken, ville den kanskje møtt en trist skjebne om ikke så altfor lenge. Men den blir diskutert, for eksempel nå på Litteraturfestivalen på Lillehammer, og det er stor bevissthet om at den ligger til grunn for mange av våre kulturuttrykk. Så jeg synes det er fint at Bibelen ikke tilhører kun kirken eller kristne spesielt, sier Økland.

Spenningen gjør Bibelen robust

Økland forteller om hennes vei inn i språk- og teologi-fagene. Hun tror det blant annet har å gjøre med at hun ville vise at også de unge som gikk på Ynglingen (KFUK-M) kunne være «ordentlige kristne». Og at hun kom fra en ekstremt språkopptatt familie, hvor språkdiskusjonene kunne bli så intense at folk reiste seg og gikk.

Økland tror det er det at betydningen så ofte kan diskuteres, som gjør Bibelen robust.

– Hvis ikke Bibelen hadde enorme innebygde spenninger, ville den ikke vært like interessant. Hvis meningen alltid var klar for alle, kunne vi leste det som står og glemme det, eller slått andre i hodet med det. Men den fornyer seg og er stadig interessant i nye tider og kulturer, fordi den har innebygde spenninger som hele tiden driver lesingen videre.

Hør hele episoden med Jorunn Økland nedenfor:

Vårt Land lager også den politiske podkasten Kammerset. Den kan du høre her: