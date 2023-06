Skal ha kjent til pastor-anklager i 19 år

I april ble det kjent at Mike Pilavachi skulle tre til side fra sin rolle som medpastor i Soul Survivor Watford, etter at det hadde flere bekymringsmeldinger mot ham som skulle undersøkes.

Pilavachi, som også er grunnlegger av ungdsomkirka Soul Survivor, trakk seg også som hovedtaler på IMI-kirkens festival Åpen himmel kort tid etter bekymringsmeldingene ble kjent.

Flere av bekymringsmeldingene handler om at Pilavachi skal ha gitt unge mannlige praktikanter upassende massasjer, og tilbud om massasje.

[ Britisk pastor trer til side etter bekymringsmeldinger ]

Varslet mot i 2004 og 2006

Lørdag skrev den britiske avisen The Times at de angivelig upassende massasjene skal ha vært kjent i 2004.

Tidligere kommunikasjonsleder for Soul Survivor, Chris Bullivant, forteller blant annet til The Times at han rapporterte om at Pilavachi skal ha gitt upassende massasje til en praktikant hjemme hos seg.

Da skal anklagene visstnok ha blitt avfeid uten videre vurdering, ifølge Bullivant.

– Det er sjokkerende for meg å høre at denne atferden har fortsatt, sier Bullivant til The Times.

Også i 2006 skal en tidligere medarbeider som The Times har vært i kontakt med ha varslet mot Pilavachi til bispedømmet.

Dagen omtalte saken først i Norge.

[ Ga KrF nerver i krisetid. Nå har Partiet Sentrum færrest valglister av småpartiene ]