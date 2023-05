Leder for Säpos avdeling for kontraterrorisme, Fredrik Hallström, advarer mot økt terrorfare i Sverige.

Advarslen kommer etter at det denne våren ifølge svensk politi har blitt avverga to terrorangrep i landet.

Hallström setter det skjerpa trusselbildet i sammenheng med den høyreradikale aktivisten Rasmus Paludans koranbrenninger utenfor de tyrkiske ambassadene i Sverige og Danmark.

– Å oppfatte og forstå trusselene, identifisere trusselene og lokalisere potensielle attentatsaktører, har aldri vært så vanskelig som det er nå, uttaler han til det svenske nyhetsbyrået TT.

Flere terrorforsøk

I forrige uke ble det kjent at tysk politi har arrestert et syrisk brødrepar, som ifølge politiet skal ha planlagt et attentat mot ei kirke i Sverige.

Hvilken kirke det planlagt angrepet skal ha vært retta mot er foreløpig ikke offentliggjort. Ifølge den tyske avisa Welt planla brødrene å bruke et hjemmelaga bombebelte.

I april slo også svensk politi til mot fem personer på ulike adresser i Sverige. De fem sitter nå arrestert sikta for terrorplanlegging.

Hallström uttaler til TT at han frykter inntrykket av Sverige som «et islamkrenkende land» kommer til å vedvare over tid.

IS og al-Qaida

Ifølge TT beror den økte trusselen først og fremst på at de kjente terrororganisasjonene IS og al-Qaida den siste tida har flytta Sverige høyere opp på lista over prioriterte mål.

Ifølge Hallström har utbredelsen av anonyme og krypterte kommunikasjonstjenester gjort det mer komplisert å kartlegge trusselbildet. Likevel har politiet mer enn nok å holde hendene i:

– Vi har fortsatt en stor mengde informasjon som kommer vår vei, forteller han.