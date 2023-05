Det ukrainske forsvaret ber Gud om hjelp til «hellig seier»

Lørdag la Ukrainas øverstkommanderende, Valerij Zaluzjnyj, ut en ny rekrutteringsvideo på det sosiale mediet Twitter. I videoen, som til nå har blitt avspilt over sju millioner ganger, formuleres kampen mot den russiske invasjonsstyrken som en bønn til Gud.

Bønnen tar form som en vekselbønn mellom en befal og soldater i forkant av et slag. I bønnen kan man blant annet høre linjene:

«Herre, Vår himmelske Far, vær så snill å velsigne oss. For jeg setter meg fore å bekjempe mitt fedrelands fiender, de som har drept mine brødre, voldtatt mine søstre. La min hånd være stødig, for å tilintetgjøre mine fiender».

Avgjørende offensiv

Videoen kommer i forkant av en lenge planlagt motoffensiv, som ifølge ukrainske myndigheter er like om hjørnet.

Seinere i videoen kryssklippes det inn bilder av en snikskytter, artillerisoldater, mannskapet på en stridsvogn og infanterister som er ute på en patrulje. Samtidig fortsetter bønnen:

«La mitt syn være klart, for å tilintetgjøre mine fiender. La mitt våpen tjene meg vel, for å tilintetgjøre mine fiender. La min vilje være stålfast, for å tilintetgjøre mine fiender. Herre, vår himmelske Far, gi oss din velsignelse for vår avgjørende offensiv, vår hellige hevn og vår hellige seier!»

Videoen avsluttes med at soldatene holder opp et ukrainsk flagg, og en tekst som lyder: «Bli med å reise seiersflagget! Bli med i Ukrainas væpnede styrker!»

Viktig rolle

Religion har til nå spilt en viktig rolle på begge sider av konflikten.

På tross av at flertallet av Ukrainas befolkning før krigen tilhørte Den russisk-ortodokse kirke, og at landet var regnet som et av kirkas kjerneområder, har patriark Kirill vært klar i sin støtte til den russiske angrepskrigen.

Etter at den russiske vinteroffensiven i stor grad har mista sitt momentum de siste månedene, uten at Russland ifølge eksperter har gjort avgjørende framskritt, er det knytta stor spenning til Ukrainas motangrep.

Ukrainas håp er å klare å bryte gjennom de russiske stillingene, blant annet ved hjelp av vestlige stridsvogner.

Se hele videoen her: