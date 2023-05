Dette er Frelsesarmeens nye verdensleder

Lyndon Buckingham rykker opp fra stillingen som Frelsesarmeens internasjonale stabssjef, til å påta seg selve ledervervet. Det ble klart pinseaften, etter at de 112 medlemmene av Frelsesarmeens høyesteråd hadde avgitt sin stemme. Kona hans Bronwyn Buckingham får tittelen verdenspresident for Frelsesarmeens kvinner.

– Vi elsker oppdraget til Frelsesarmeen, og vi har en helhjertet tro på at Jesus er verdens håp, sa Buckingham på pressekonferansen hvor han ble lansert som ny leder.

Buckingham, som er fra New Zealand, blir den 22. til å bære tittelen general i Frelsesarmeen etter grunnleggeren William Booth. Ekteparet Buckingham har vært en del av Frelsesarmeen siden år 1990. Begge har hatt en rekke tillitsverv i organisasjonen, både i New Zealand og internasjonalt.

– Vi er takknemlige og ydmyke for muligheten til å tjene på denne måten, sa Buckingham.

Han har vært stabssjef og internasjonal nestleder i Frelsesarmeen siden 2018, under general Brian Peddle.

– Ventet med stor spenning

– Utnevnelsen kom raskt, og det kan være et signal om at det er en samlende kandidat for hele frelsesarmeen verden, sier Geir Smith-Solevåg, kommunikasjonssjef i Frelsesarmeen i Norge, til Vårt Land.

– Var det et overraskende valg?

– Jeg tenker at alle de fire nominerte hadde ville hatt like gode muligheter til å bli general. Det var ikke på forhånd gitt at det skulle bli ham. Jeg ventet med like stor spenning som alle andre på denne utnevnelsen.

Smith-Solevåg sier ekteparet Buckingham har en bred internasjonal karriere bak seg.

– Det kommer gratulasjoner inn fra hele verden til dem nå. De har tjenestegjort i New Zealand hvor de er fra, men også i Canada og i Singapore, og de var tidligere ledere for Frelsesarmeen i Storbritannia før de nå sist hadde nestledervervet.

Tipper Buckingham vil reise mye

– Hva er de største utfordringene for Lyndon Buckingham i arbeidet framover?

– Den store utfordringen er å holde Frelsesarmeen på sporet og fremoverlent i en globalisert tid hvor vi arbeider i stadig flere land. Det er en kjempestor virksomhet i 133 land som han skal lede. Men da har han også fordelen av at han kjenner organisasjonen godt.

– Nå tar han enda et skritt lengre fram, og hvis jeg skal gjette, vil han bli en reisende leder som vil være opptatt av å være ute blant folk og møte grasrota for å inspirere og oppmuntre og vise retning, sier Smith-Solevåg.

