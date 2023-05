– For min egen del tenker jeg mye på hvorfor noe finnes, sier Bernhard Ellefsen i podkasten Dokka.

Ellefsen er forfatter, en av Norges fremste kritikere og litteraturansvarlig i Morgenbladet. Dokka har invitert ham for å snakke om lesing og hvorfor det er viktig å lese. Men de to begynner med noe enda mer eksistensielt – nemlig gåten om det kan finnes en slags gud – og om menneskers håndtering av dette spørsmålet.

– Jeg tenker at verden må ha noe med noe å gjøre, at ikke alt dette kan finnes ut av ingenting. Men så tenker jeg også at hvis det er en grunn til at alt finnes, eller at noe har skapt alt, så må det være av noe som er oss så vilt fremmed – det må være så radikalt ikke-menneskelig.

At religiøs tenking kan gi en retning på denne typen fundering, mener Ellefsen er positivt. Men medaljen har også en bakside.

– Å binde denne radikale annerledesheten, eller den uforståelige grunnen til at noe finnes, til fortellinger, dogmer, ritualer, og menneskelige bilder av en gud - det er nok det minst tilfredsstillende.

Men så tenker jeg også at hvis det er en grunn til at alt finnes, eller at noe har skapt alt, så må det være av noe som er oss så vilt fremmed – det må være så radikalt ikke-menneskelig — Bernhard Ellefsen

Det uforståelige i Bibelen

Samtalen mellom Dokka og Ellefsen handler også mye om det å lese Bibelen.

– Hvis jeg skal si hva som gjør det til god litteratur, så handler det ikke om at det er spennende fortellinger og slikt, selv om det er viktig. Men det handler mer om at en rest av uforståelighet dirrer i teksten. Der er noe som er noe annet, som ikke går i ett med tapetet..

- Abrahams ofring av Isak og slike ting?

– Ja, det kan være noe som er uforståelig på hendelsesnivå, eller gåtefullt språklig. Det er der det litterære skjer for min del, ved at det skiller seg fra språket vi er omgitt av. Den uforstålighetsresten, for meg er det er der tenkinga begynner.

Hør hele samtalen mellom Bernhard Ellefsen og Åste Dokka her:

Dokka

I Dokka snakker vi lett om tunge ting. Åste Dokka og ukas gjest tar opp spørsmål knyttet til tro og eksistens.

Kammerset

Kammerset er Vårt Lands politiske podkast som tar deg med inn på kammerset til politikerne. Hva skjer egentlig på bakrommet når det står på som verst? Her får du svar fra Vårt Lands trio Berit Aalborg, Lars Inge Staveland og Emil André Erstad pluss en gjest annenhver uke.





Eldre podkaster