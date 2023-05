Hadia Tajik kommer til Oslo Symposium

Arbeiderpartipolitiker Hadia Tajik kommer til den kristenkonservative konferansen Oslo Symposium.

Nyheten ble annonsert forrige uke av konferansens styreleder Bjarte Ystebø på programmet «Live med venner», som produseres av Kristen Media Norge.

– Det kan bli en veldig interessant samtale, sier han.

Der forteller Ystebø at de i år planlegger å «bryte litt opp» i årets program, ved å arrangere både intervjuer og politiske dueller.

Segmentet med den tidligere nestlederen i Arbeiderpartiet vil ifølge Ystebø være et intervju. Han forteller at det er flere årsaker til at de har valgt å invitere Tajik:

– Hun er en veldig interessant skikkelse for oss. Jeg tenker at vi som kristne gjør vel i å ha dialog med de som kanskje i manges øyne er våre politiske motstandere.

Mot polarisering

Videre sier han at det er viktig å bryte ned spenningene i samfunnet, og tenker at en slik invitasjon kan være et virkemiddel for å oppnå dette.

SJEF: Bjarte Ystebø har ledet Oslo Symposium siden 2011. (Hunny Lee)

– Så har Hadjia også en interessant bakgrunn. Hun er muslim, har gått masse på bedehuset hjemme i Bjørnheimsbygd og har et positivt forhold til kristendommen, ifølge Ystebø.

Oslo Symposium arrangeres i år for sjuende gang. Konferansen mellom 18. og 19. august på Radison Blu Scandinavia Hotel i Oslo. Det er Kristen Media Norge som står bak konferansen, i samarbeid med organisasjonen Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem.

Tidligere har også avisa Norge Idag vært sentral i arrangeringen. Etter at Ystebø i fjor trakk seg som sjefredaktør for avisa, etter en lengre konflikt med avisas grunnlegger Finn Jarle Sæle, har det oppstått konflikt om eierskapet til konferansen.

I år blir det derfor arrangert to konferanser med navnet Oslo Symposium. Sæle-fløyens utgave ble arrangert i april.

Oslo Symposium

Ble arrangert for første gang i 2011. Siden har konferansen blitt arrangert annethvert år, i valgår.

I 2019, sist gang symposiet ble arrangert før koronapandemien, hadde arrangementet 700 påmeldte deltagere.

Styreleder Bjarte Ystebø har tidligere beskrevet arrangementet en del av kampen for en ikke-sosialistisk politikk, kristne verdier og støtte til Israel.

Arrangeres av Kristen Media Norge, som fram til i år het Kristenfolket. Kanalen produserer kristne programmer som blant annet sendes på Kanal 10 Norge og Bedehuskanalen, samt på Facebook og YouTube

