Se video: Statuen av biskop Rosemarie Köhn avdukes

Se video av avdukingen lenger ned i denne saken.

Köhn var biskop på Hamar fram til hun nådde pensjonsalder i 2006, og døde i oktober i fjor, 83 år gammel.

– Rosemarie Köhn understreket at «ingen tro er for liten». Jeg håper statuen kan minne folk om nettopp dette, sier nåværende Hamar-biskop Ole Kristian Bonden i forkant av avdukingen.

STUDERER: Flere hundre personer møtte opp for å overvære avdukingen av avdøde biskop Rosemarie Köhn på Hamar lørdag 20.mai. (Den norske kirke)

Statuen ble avduket av tidligere statsråd Gudmund Hernes og Roses enke, Susanne Sønderbo. Det var Hernes som i sin tid utnevnte Köhn til biskop.

Skuer utover

AVDUKET: Statuen av Rosemarie Köhn ble avduket på Hamar i lørdag 20.mai 2023. Rundt 500 møtte opp for å få dette med seg. (Den norske kirke)

Statuen viser Köhn iført sin bispekåpe som har gått opp motbakken og nå skuer utover Hamar og ønsker alle velkommen. Den er laget av billedhugger Merete Sejersted Bodtker.

For tre år siden tok Arve Juritzen og Köhns ektefelle Susanne Sønderbo initiativ til å reise en statue av biskopen.

– Jeg så en kåring av Norges 100 viktigste kvinner og der var ikke Rose med. Det tente en gnist, sier Arve Juritzen i en pressemelding i forkant av avdukingen.

Den er finansiert av 150 privatpersoner i tillegg til Den norske kirke, Christen Sveaas og Kistefos as, Kultur- og likestillingsdepartementet, Innlandet fylkeskommune og Hamar kommune.

Se video av at statuen av biskop Rosemarie Köhn avdukes:

Statue av biskop Rosemarie Köhn avdukes Flere hundre møtte opp da statuen av Rosemarie Köhn ble avduket på Hamar, lørdag 20.mai. (Den norske kirke)

– Fortsatt viktig

– Rose åpnet kirken slik at alle følte seg velkommen og hun brøytet vei for likhet og kjærlighet og nådde både troende og ikke troende. Hennes gjerning er fortsatt viktig for et bedre samfunn for alle, derfor er statuen nødvendig, vi må ha Rose med oss inn i fremtiden, sier Juritzen i en pressemelding i forkant av avdukingen.

Vi må ha Rose med oss inn i fremtiden — Arve Juritzen

