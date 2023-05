Foran Oslo domkirke står to lutherske biskoper som begge har engasjert seg aktivt i samfunnsspørsmål i sine hjemland.

De norske flaggene vaier rundt dem, og noen meter unna spilles det en marsj på instrumentene i barnetoget. Tusenvis vandrer forbi, mange i finstasen og noen mer avslappet kledd.

– På 4. juli i USA er det ikke så mange mennesker ute. Å se at feiringen inkluderer så mange barn, og at det ikke er en militær feiring, det er fantastisk, sier Elizabeth Eaton, ledende biskop i Evangelical Lutheran Church i Amerika (ELCA).

Hun er på besøk hos Den norske kirke, invitert av preses Olav Fykse Tveit. Nå står hun foran domkirka sammen med biskop Kari Veiteberg, som er hennes vert for dagen.

KOLLEGER: De to lutherske biskopene samtaler om Oslo-biskopens bunad. På USAs nasjonaldag er det annerledes, mener biskop Eaton (t.h.). – Amerikanerne går i shorts.

– Gud vil ha rettferdighet for alle

Eaton har engasjert seg både mot kristen nasjonalisme, mot ekstremisme, og til støtte for marginaliserte grupper i USA.

– Du har mange ganger tatt til orde mot urettferdighet i samfunnet. Hvorfor velger du, som biskop, å gjøre dette?

– Fordi evangeliet kaller oss til det, og det er basert på rettferdigheten som Gud ønsker for alle. Hvis vi ikke tar til orde på vegne av de som er marginalisert eller undertrykt, så gjør vi ikke vår plikt.

Nå befinner biskopen seg midt i feiringen av Norges grunnlov og de demokratiske verdiene. På spørsmål om kirken bør engasjere seg for demokratiet, svarer hun:

– Alle bør engasjere seg for demokratiet. I noen tilfeller blir folks stemmer undertrykt. I USA har vi for eksempel noen valglover som gjør det vanskeligere for deler av befolkningen å stemme, og heve røsten slik at de blir hørt i den demokratiske prosessen. Det er farlig.

Vårt Land skrev i 2020 om valgregler i USA, som i noen stater gjør det særlig vanskelig for svarte amerikanere å stemme.

Den amerikanske grunnloven gjør det klart at myndighetene ikke skal blande seg inn i kirkens affærer.

– Men kirken har rett og plikt til å tale inn i offentligheten, sier Eaton.

– De må lese evangeliene

En av utfordringene Eaton mener å se i USA, er hvordan nasjonalisme blandes sammen med kristen identitet. Ifølge henne resulterer dette i at det kun finnes én måte å være kristen på dersom man ønsker å bli ansett som en god amerikaner.

– Det ekskluderer ikke bare andre religiøse tradisjoner, men også mange andre kristne.

I uttalelsene Eaton har kommet med i sitt hjemland, er det sosialetiske spørsmål som er i fokus.

– Noen vil kanskje spørre hvor det blir av spiritualitet og tro - er det for mye fokus på det sosialetiske?

– Alle utsagn og uttalelser kirken gir omkring etiske og sosiale utfordringer er basert på vår forståelse av evangeliet. Folk kritiserer meg for å være politisk, og da svarer jeg at de må lese Det nye testamente, særlig evangeliene.

ENGASJERT: Som to engasjerte mennesker har bispekollegene mye å snakke om.

Norsk biskop-engasjement

Også Oslo-biskop Kari Veiteberg har engasjert seg i samfunnsspørsmål. Blant annet har hun tatt til orde for å gi oppholdstillatelse til familien Colin, som satt i kirkeasyl på Finnsnes. Familien er nå innvilget opphold.

Biskopen er også en tydelig stemme i klimakampen, og i fjor sa hun til NRK at Den norske kirke ville tilby Utlendingsnemnda (UNE) opplæring i hvordan de bedre kan vurdere om kristne konvertitter faktisk er kristne. Dette sa hun i forbindelse med at UNE mente det var trygt for asylsøker Amir Hossein Hosseinzadeh å reise tilbake til Iran, ettersom de ikke anså det som sannsynlig at han var kristen.

For ordens skyld: I 2021-2022 var journalist Lena Stordalen vikarprest i Oslo bispedømme med Kari Veiteberg som biskop.

Evangelical Lutheran Church i Amerika (ELCA)

Ble opprettet i 1988, da tre ulike lutherske kirker slo seg sammen.

Har omtrent fire millioner medlemmer.

Har over 8900 menigheter i USA.

Ledende biskop velges for seks år av gangen.

