Flere har omtalt det som skjer på Vigeland i Lindesnes som en vekkelse. Det som startet som en enkel møtehelg på Vigeland bedehus i høst, har blitt til flere møter – og stadig flere deltakere. Nå har de sprengt kapasiteten til to bedehus.

Forrige helg dukket hele 850 personer opp da møtene ble arrangert i lokalene til Betania. På tettstedet Vigeland bor det omtrent 1.600 mennesker

Neste møtehelg, som er 19. til 21. mai, skal derfor legges til den lokale idrettshallen, skrev Vårt Land tirsdag.

– Det er litt uvirkelig for oss at det er nødvendig å leie Lindesneshallen, sier Geir Norum, styremedlem i Vigeland bedehus.

[ Flere omtaler det som en vekkelse. Nå flyttes møtene på Vigeland til idrettshallen ]





Var på befaring

Han påpeker at de ikke vet hvor mange mennesker som tar turen.

– Men nå har vi i alle fall plass til dem som kommer.

Lindesneshallen har et areal på 1.400 kvadratmeter. Norum opplyser at de har fått tillatelse til å ha 1.400 personer i hallen.

Tirsdag var han og flere av de frivillige på befaring i hallen.

– Det kreves planlegging og organisering å arrangere møter her. Men folk vil gjerne være med å bidra. Vi er takknemlig for den enheten vi opplever blant menigheter her på Vigeland og i Lindesnes kommune, sier Norum.

At det nå har brutt ut vekkelse i et av våre fellesskap, er en stor glede — Kjetil Vestel Haga, generalsekretær i Normisjon

Enkel møtestil

– Hva kan folk forvente av møtene neste helg?

– Vi har ikke noe annet program eller andre intensjoner enn det som har vært før, sier han.

Det innebærer en enkel møtestil, med evangeliske sanger, tale, vitnesbyrd og forbønn.

– Det er Jesus i sentrum, og vi håper flere skal bli kjent med ham, sier Norum.

Vigeland bedehus, hvor det hele altså startet, tilhører en forsamling tilknyttet Normisjon. Generalsekretær Kjetil Vestel Haga bruker ordet «vekkelse» om det som skjer på Vigeland.

– At det nå har brutt ut vekkelse i et av våre fellesskap, er en stor glede. Vi i Normisjon er jo en vekkelsesbevegelse. Kort sagt betyr det at vi forkynner de gode nyhetene om Jesus, uttalte Normisjon-generalen forrige måned.

Også medier som Dagen og Verdinytt omtaler det som en vekkelse.

Det viktigste er at folk blir kjent med Jesus og tar Ham med i hverdagen — Geir Norum, styremedlem i Vigeland bedehus

Vekker nysgjerrighet

– Hva tenker du om begrepsbruken?

– Selv er jeg ikke særlig opptatt av begrepet. Det viktigste er at folk blir kjent med Jesus og tar Ham med i hverdagen, sier Norum.

Han forteller at det har kommet besøkende fra flere ulike plasser til møtene.

– De ønsker å oppleve det de har hørt og lest om.

Møtene tiltrekker seg folk i alle aldre og samfunnslag, både kristne og ikke-kristne, forteller styremedlemmet.

– Vi opplever at mange kommer igjen på flere møter. Mange har opplevd Guds Ånd som er i møtene og kan ikke la være å komme igjen. Folk deler det de har opplevd og inviterer med seg venner og familie. Det er klart at folk også blir nysgjerrige og selv vil se hva som foregår her, sier Norum.