Flere omtaler det som en vekkelse. Nå flyttes møtene på Vigeland til idrettshallen

Det melder Vigeland bedehus på Facebook.

På det lokale bedehuset på Vigeland i Lindesnes kommune pleide de å være 15 mennesker på søndagsmøter. Etter at de startet opp med en møtehelg i høst, har antall deltakere skutt i været og møtene er blitt stadig flere.

I februar møtte 500 mennesker opp på møtehelg på Vigeland bedehus. De neste møtene ble derfor flyttet til Betania, som er hakket større. Men også det er blitt for lite, etter at det forrige møtet tiltrakk seg 850 mennesker. På tettstedet Vigeland bor det omtrent 1.600 mennesker

Møtene må derfor flyttes nok en gang, skrev Dagen forrige uke.

– Det var smekkfullt der forrige helg, og vi kan ikke være der lenger. Vi har sjekket et par andre steder, men har ikke fått bekreftelse ennå, uttalte Geir Norum, en av de frivillige som organiserer møtehelgene, om Betania.

FULLT: Forrige helg var Betania Vigeland fylt til randen av mennesker. Møtehelgene er allerede flyttet én gang, og nå må de flyttes på nytt – denne gangen til Lindesneshallen. (Marianne T. Norum)

Plass til 1.600 personer

Nå skal altså den lokale idrettshallen huse forsamlingens neste møtehelg, som er planlagt fra 19. til 21. mai.

Lindesneshallen har et areal på 1.400 kvadratmeter og har plass til opptil 1.600 personer, ifølge Lindesnes kommune.

Vigeland bedehus, hvor det hele altså startet, tilhører en forsamling tilknyttet Normisjon. Generalsekretær Kjetil Vestel Haga bruker ordet «vekkelse» om det som skjer på Vigeland.

– At det nå har brutt ut vekkelse i et av våre fellesskap, er en stor glede. Vi i Normisjon er jo en vekkelsesbevegelse. Kort sagt betyr det at vi forkynner de gode nyhetene om Jesus, uttalte Normisjon-generalen forrige måned.

Også medier som Dagen og Verdinytt omtaler det hele som en vekkelse.

GLEDER SEG: – At det nå har brutt ut vekkelse i et av våre fellesskap, er en stor glede, uttalte generalsekretær i Normisjon, Kjetil Vestel Haga, forrige måned. (Adam Read)

[ Trenger større lokale til møtene i Vigeland ]

Enkel stil

FRIVILLIG: Møtehelgene drives av frivillige, og Geir Norum er med i ledergruppa som har ansvar for planlegging og gjennomføring. (Thomas Norum)

Vårt Land spurte Geir Norum denne uken hvorfor han tror møtene tiltrekker seg så mange folk.

– Det har jo spredd seg veldig nå, og det snakkes varmt om møtene rundt omkring. Tilbakemeldingene er at folk opplever at Jesus er i sentrum. Folk kommer med forventninger, og det er jo bra, sa han.

Han fortalte at de har beholdt den enkle stilen, med evangeliske sanger, tale, vitnesbyrd og forbønn, som Vårt Land skrev om i april.

Det er en gruppe på rundt 15 frivillige som har ansvar for møtehelgene. I tillegg er det flere som bidrar med praktiske oppgaver. Evangelisten Arthur Robertsen bidrar med musikk og tale.

Det har foreløpig ikke lyktes Vårt Land å få en ny kommentar fra Geir Norum.