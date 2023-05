Mer til Den norske kirke – også lokalt

I regjeringens reviderte nasjonalbudsjett går det fram at rammetilskuddet til Den norske kirke økes. Samtidig framheves kommunenes ansvar for driften av lokalkirker.

– Kirkerådet skal ta stilling til hvordan de ekstra midlene skal brukes i sitt møte 24.–25. mai, sier kirkerådsdirektør Ingrid Vad Nilsen i en pressemelding.

Kommuner får mer til lokalkirken

Også rammetilskuddet til kommunene foreslås økt. Her peker regjeringen på at kommunene har et ansvar for å finansiere de lokale kirkene.

Den norske kirke kan overta Oslo bispegård, foreslår regjeringen. Dette skal være en del av delingen av Opplysningsvesenets fond mellom staten og kirken.

Oslo bispedømmeråd bruker i dag gården som kontor, og den er representasjonslokaler for Den norske kirke.

Restaureringsarbeidet på Nidarosdomen økes med 1 million kroner.

Enkelte stavkirker får oppgradert og forsterket sikringsanleggene sine med 2,33 millioner kroner.

Penger til Dnk

Den norske kirke i revidert nasjonalbudsjett

Dette er tallene for Den norske kirke i revidert nasjonalbudsjett (RNB):

Rammetilskuddet til Den norske kirke foreslås økt med 51,1 millioner kr.

Det betyr at rammetilskuddet er 5,2 % høyere enn i 2022.

Fordi tilskuddet fra Opplysningsvesenets fond falt bort fra 2023 er det samlede tilskuddet til kirken økt med 3,4 %.

Kommunene får mer midler som skal gå til å drifte lokale kirker.

