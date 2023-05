Lars Laird Iversen tror ikke lenger på Gud

– Religion tar oss ut av hverdagen, og gir oss noe nytt. Det savner jeg i mitt post-kristne liv, forteller Lars Laird Iversen i podkasten Dokka.

Iversen er sosiolog, førsteamanuensis på MF vitenskapelig høyskole, og har skrevet boka Lykkeforskning – en sosiologs oppdagelsesreise, som nylig ble utgitt på Universitetsforlaget.

Det er noen bestemte faktorer som avgjør hvor lykkelig man er, forteller lykkebok-forfatteren:

– Det er å ha positive følelser, og få negative følelser, og en positiv helhetsvurdering av livet, og en positiv vurdering av de ulike sidene av livet. Det handler altså om følelsestonen du har, og vurderingen av livet ditt. Summen av de tingene.

Når jeg senere erkjente at jeg ikke lenger var troende, opplevde jeg at livet ble mindre komplisert, og de vanskelige selvmotsigelsene ikke lenger trengte å angå meg

Reise ut fra lavkirkeligheten

Episoden begynner med at Iversen forteller om sin reise bort fra troen.

– Fram til jeg var 15–16 år tvilte jeg ikke på at Gud eksisterte. Når jeg senere erkjente at jeg ikke lenger var troende, opplevde jeg at livet ble mindre komplisert, og de vanskelige selvmotsigelsene ikke lenger trengte å angå meg. Ting jeg hadde slitt med å kombinere i meg selv, slapp taket.

Iversen vokste opp som prestesønn, i et miljø han beskriver som lavkirkelig. Men hans brudd var ikke noe protest eller opprør, forteller han:

– Jeg var kanskje heldig som da var i Changemaker, et kristent miljø hvor ikke alle var kristne, og hvor de åpenbart kristne aktivitetene ikke var sentrale. Så det var ikke noe vanskelig, eller noen følelse av protest eller opposisjon.

Religiøse ressurser

Iversen forteller at han nå forsøker å finne tilbake til noen elementer av det religiøse livet som han mener er konstruktive og som kan bidra til et lykkelig liv:

– Nå i det siste prøver jeg å vende meg tilbake – ikke til troen, men til de positive ressursene for livet som er i den. Plukker ut de tingene, men nå fra en posisjon hvor jeg står utenfor.

Hør hele episoden her: