Historisk: Romersk-katolsk kardinal skal velsigne kong Charles

Når kong Charles krones i Westminster Abbey på lørdag, blir det første gang siden den engelske reformasjonen at en romersk-katolsk biskop vil ha en formell rolle i kroningen av en britisk monark. Det skriver avisa The Tablet.

Det er den katolske erkebiskopen Vincent Gerard Nichols som skal være med og velsigne kong Charles. Nichols er i tillegg til å være hovedrepresentant for Den katolske kirke i England og Wales, en av pavens kardinaler.

Til The Table, sier Nichols at kroningen vil bli en «ekstraordinær hendelse» for økumenikken, og at velsignelsen han skal gi kongen, har blitt satt til et «ganske sentralt tidspunkt» i seremonien:

Rett etter at kongen har fått kronen på hodet.

Sist i 1543

Siste gang en romersk-katolsk kardinal hadde en formell rolle i kroningen av en britisk monark tror man var i 1543, da kardinal David Beaton overvar kroningen av den ti måneder gamle Maria Stuart (på engelsk kjent som Mary, Queen of Scots). Dette var da Skottlands dronning.

Sist gang en katolsk biskop overvar en kroning var i 1553, da biskopen Stephen Gardiner plasserte kronen på hodet til dronning Maria I. Det skriver The Irish Times.

Den engelske kirke lå under makten til paven inntil 1534, da Henrik den åttende brøt med Roma og utnevnte den engelske monarken til overhode for kirken. Dette skjedde fordi paven ikke ville innvilge kongens ønske om å få ekteskapet med Katarina av Aragón annullert.

Kirken ble da en uavhengig katolsk nasjonalkirke. Henriks etterkommer Maria I forsøkte å gjeninnføre Den katolske kirke i England, men dette ble stanset av hennes etterfølger Elizabeth I, som opprettet etablerte en engelsk protestantisk kirke i 1559.

Kirken har karakter av en mellomvei mellom romersk katolisisme og protestantisme.

UENIG: Da Henrik den åttende ville gifte seg med Anne Bolelyn (t.v.), forsøkte han forgjeves å få paven til å annullere hans første ekteskap. (Hans Holbein den yngre, wikimedia commons)

70 år senere

Ingen katolikker var tilstede under dronning Elizabeths kroning i 1953 da den katolske kirken forbød å ta del i protestantiske gudstjenester. 70 år senere vil ting se veldig annerledes ut.

I tillegg til rollen til kardinal Nichols, har paven sendt en delegasjon ledet av kardinal Pietro Parolin, statssekretær i Vatikanet. Han vil bli den første representanten for Vatikanet til å ta del i en kroningsseremoni i England på nesten 500 år.

Forøvrig ble Charles’ dronning, Camilla, viet av en katolsk prest da hun giftet seg med sin første ektemann, Andrew Parker-Bowles, som var katolsk. De har en sønn og en datter som de har oppdratt katolsk. Camilla ble imidlertid døpt protestantisk.

ROJALISTER: Lojale og rojale fans forbereder seg i London på en folkefest i forbindelse med den første kroningen av en britisk monark på 70 år. (Emilio Morenatti/AP)

RITUALE: Det er erkebiskopen av Canterbury som plasserer kronen på hodet til den britiske monarken. I 1953 var erkebiskopen Geoffrey Fisher og monarken dronning Elizabeth II. (AP Photo/AP)

LEDERE: I 1985 møttes Pave Johannes Paul II, overhodet til Den katolske kirke, og prins Charles, den da framtidige«Supreme Governor» av Church of England. (ARTURO MARI/AP)

TOSPANN: Pave Francis har sendt Vatikanets statssekretær, kardinal Pietro Parolin for å overvære kroningen av kong Charles III. (Alessandra Tarantino/Ap)

FRAMTIDA: Prins William hilser på folket mens han følger med på forberedelser til kroningen av hans far. (Frank Augstein/AP)