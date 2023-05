En måneds tid etter at han måtte gå av som pastor i megakirken Hillsong, ble Brian Houston i februar i fjor stoppet av politiet i Newport Beach i Califorina. De fant over 0,8 promille alkohol i blodet, som er promillegrensen i California. I Norge er grensen 0,2 promille.

20. april meldte CBN News at Houston ble dømt til en bot på 140 dollar og tre måneder behandling i et rehabiliteringsprogram. Dommen er betinget, noe som i California innebærer tre års prøvetid, ifølge den svenske avisen Dagen.

Houston har erkjent fyllekjøringen. Dommen pålegger Houston også å gjennomføre samtale med ofre for fyllekjøring, og at han deltar i selvhjelpsmøter jevnlig i ett års tid.

Under stort press

I mars i år skrev Houston på Instagram at det var «idiotisk av ham» å kjøre bil i den tilstanden han var i.

– På den tiden så det ut som helvete hadde brutt løs i Hillsong, og jeg var under enormt press og følelsesmessig stress. Det er såklart ingen unnskyldning, og jeg tar fullt ansvar for mine handlinger, skrev han der, ifølge The Guardian.

I mars året før ble det kjent at Houston hadde sagt opp jobben som global hovedpastor i det karismatiske kirkesamfunnet. Hillsongs globale styre hadde da offentliggjort at Houston har vært involvert i to hendelser hvor han har opptrådt upassende og brutt kirkens etiske regelverk, ifølge en uttalelse som ble publisert på megakirkens nettside. Blant annet skal han i pillerus ha tatt seg inn på et hotellrom til en kvinne i 2019. Det skal ha skjedd under kirkens årlige konferanse.

Innrømmer alkoholproblem

Houston erkjente nylig at han har brukt alkohol over flere år for å takle presset, motbøren og utfordringene han har møtt.

– Mange har spurt meg: «Hvordan klarer du fortsatt å komme deg opp, takle alt og holde deg gående?» Nå vet vi svaret. Jeg har ikke taklet det noe bra. Jeg innrømmer at alkohol ikke har vært noen venn og at jeg er fast bestemt på å legge dette bak meg», skrev Houston i sosiale medier, ifølge CBS News.