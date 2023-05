En dag i april i år gikk en eldre postkvinne på sin faste postrute i Gorleston i Norfolk i England. Da hun kom til huset til den lokale presten Matthew Price, tok hun opp en tung, godt innpakka pakke. Mens Price stod i døråpningen så han postdama titte intenst på pakken. Hun hadde merket seg en unaturlig detalj. På avsenderadressen stod det nemlig «Buckingham Palace».

I nær sjokk, muligens famlende etter et for lengst pensjonert posthorn, tittet postkvinnen opp mot presten og sa «Jeg tror det er fra kongen».

De endte opp med å studere pakken begge to. Hun tok ikke feil. Brevet kom fra kongen. Det var en invitasjon til kroningen av kong Charles 6. mai.

– Hun ble så begeistra!, sier prest Matthew Price på telefon til Vårt Land.

Price forteller at invitasjonen har blitt den store ‘snakkisen’ i lokalsamfunnet, og flere av kirkegjengerne har kommet til Price for å ta bilder av invitasjonen for å kunne sende det videre til familie og venner. Det er ikke hver dag en fra det utarmede samfunnet Gorleston får et brev fra Buckingham Palace. Ei heller blir invitert til monarkens kroning.

Invitasjonen har rett og slett snudd livet til Price på hodet. En tweet han tvitret om invitasjonen har fått over 400.000 visninger, og denne uken ble han intervjuet av det amerikanske magasinet People Magazine. I skrivende stund arbeider han med CNN for å få riktig presseakkreditering fordi de vil ha ham med på deres sending rett etter selve kroningsseremonien.

– Jeg spurte biskopene om akkurat det der. De svarte kjapt og ba meg ‘kjøre på!’, sier Price og ler.

Uvanlig vanlige gjester

I tillegg til blant annet kongefamilien, statsministre og presidenter, og adelen, har kong Charles og dronning Camilla valgt og invitere 850 representanter for veldedige organisasjoner og frivilligheten, til kroningen. 450 av disse er mottakere av the British Empire Medal (BEM). Det er her presten Price kommer inn. I 2020 ble han tildelt en BEM av dronning Elizabeth for innsatsen han og hans kirke la ned for lokalsamfunnet i pandemien.

Price har siden 2018 vært hovedprest i den anglikanske kirken St. Mary Magdalene church i Gorleston. Da koronapandemien brøt ut i 2020, innførte de britiske myndighetene strenge nasjonale nedstengninger, noe som var særlig utfordrende på steder som Gorleston, et lokalsamfunn som i flere generasjoner har vært preget av høy arbeidsledighet og sosiale problemer.

– Vår menighet befinner seg i midten av et sosialt boligfelt som ble bygget etter 2. verdenskrig. Området er det sjette mest berøvede fellesskapet i Norfolk. Berøvelsen uttrykker seg selv i familien jeg møter. Det er andre- og tredjegenerasjonsmennesker som lever på sosialstønad, og som aldri har hatt en jobb, forklarer Price.

Under pandemien bestemte Price og kirken seg for å gjøre en ekstra innsats for lokalsamfunnet.

– Vi svarte som kirke med å bli en matsentral, og på det meste leverte vi mat til hundre hus hver uke. I området vårt var det mange som var i de såkalte risikogruppene, og det var flere som for eksempel ikke kunne risikere å dra på butikken.

VIKTIG ARBEID: To frivillige tilknytt Gorleston's Mary Magdalene Church, arbeider med å dele ut mat i koronapandemien. (Gorleston's Mary Magdalene church)

– Helt utrolig

Price forteller at de var omkring 100 frivillige. Det er på vegne av disse at Price ble tildelt BEM. Og når han drar på kroningen, drar han på mange måter ikke alene.

– Noen av oss frivillige har fått en anerkjennelse fra monarken. Jeg synes det er veldig flott fordi det er snakk om et veldig stille arbeid som ofte ikke får noen anerkjennelse. Og bare ideen om at noen fra et lokalsamfunn lik mitt kommer til å være til stede i Westminster Abbey under kroningen, er helt utrolig.

– Kong Charles har sagt han ønsker og være en konge for alle. Er disse invitasjonene en refleksjon av hans intensjoner?

– Jeg tror det. Han har jo for eksempel laget en ekstra feriedag på mandagen etter kroningen som de har døpt ‘the big helpout’, som er en dag som skal sette fokus på hvordan man kan hjelpe sine lokalsamfunn, sier presten.

– Jeg synes det at han har invitert så mange vanlige briter er briljant. Han går aktivt inn for at vanlige folk skal få være med i Westminster Abbey. Det er bra for monarkiet og forhåpentligvis også bra for kirken.

Monarken i Storbritannia innehar tittelen Supreme Governor of the Church of England, og kroningsseremonien er i stor grad i regi av Den anglikanske kirke.