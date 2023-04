«Frelsesarmeen vurderer nå om vi skal levere anbud på drift av asylmottak på Jeløy».

Det melder organisasjonen i en pressemelding torsdag.

I nær 50 år har Frelsesarmeen drevet folkehøyskole på Jeløy i Moss kommune. To år med pandemi har imidlertid gått hardt utover både søkertall og økonomi.

I oktober 2021 ble det offentliggjort at Jeløy folkehøyskole ville holde stengt i minst to år fra høsten 2022. Pausen ville bli brukt til å vurdere om det skulle lages et nytt driftskonsept eller om man skulle avvikle folkehøyskoledriften, skriver Frelsesarmeen.

Den kristne organisasjonen landet på sistnevnte: «Frelsesarmeens hovedstyre har vedtatt å ikke arbeide videre med å starte opp igjen folkehøyskoledriften», kunne de melde i januar i år.

Nå kan det i stedet bli asylmottak på eiendommen.

Det var Moss Avis som først meldte nyheten.

Tidligere erfaring

Frelsesarmeen viser til at organisasjonen etter hvert har opparbeidet seg «solid erfaring med drift av asylmottak».

«Vi har drevet akuttmottaket på Kongsberg i over ett år og erfaringene derfra er gode. Støtten har vært massiv fra både lokalbefolkning, lokale bedrifter, frivillige, politikere og UDI. Frelsesarmeen har også gode erfaringer fra drift av to midlertidige mottak på Teisen og Åpta, under flyktningkrisen fra 2015», skriver Frelsesarmeen i pressemeldingen torsdag.

Det samsvarer med organisasjonens verdier, påpeker de.

«Frelsesarmeen har gjennom sin 135 år lange historie i Norge vært opptatt av å hjelpe til der skoen trykker og der nøden er størst. Det siste året har mange korps og tiltak bistått og tilbudt hjelp, omsorg og fellesskap til flyktninger fra Ukraina», heter det i meldingen.

Skal ta stilling til saken i mai

Mye må imidlertid på plass før en eventuell søknad kan sendes inn. Denne uken har det vært et møte med formannskapet i Moss kommune. Her ble en mulig søknad drøftet med kommunens representanter, opplyser organisasjonen.

I midten av mai skal Frelsesarmeens hovedstyre ta en endelig beslutning om de vil levere anbud på drift av asylmottak på Jeløy.

