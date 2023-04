Ansgar Bibelskole nedbemanner

I et personalmøte ved Ansgar Bibelskole i Kristiansand 15. mars ble de ansatte orientert om at det kom en nedbemanning.

Tillitsvalgt John Yngvar Syvertsen, som representerer de ansatte, sier til Kristelig Pressekontor at lærerstaben føler de har fått for lite informasjon fra skolens ledelse, selv om de og elevene i et allmøte 29. mars ble ytterligere orientert om nedskjæringene.

Styrets vedtak om nedbemanning som ble gjort 13. mars, ble effektuert mandag. Noen av av de ansatte har fått tilbud om andre oppgaver på Ansgarskolen, som består av Ansgar Bibelskole og Ansgar Høyskole. Ansgarskolen er eid av Misjonskirken Norge.

Kritisk til lukket prosess

– Alt er veldig lukket. Det skaper ekstremt mye frustrasjon blant oss ansatte. Usikkerheten er det verste, sier Syvertsen til Kristelig Pressekontor.

– Styret har vedtatt at det skal være et fullverdig tilbud ved skolen, men ingen har ennå fått vite hvordan den skal driftes. Vi må tenke at skoleledelsen har en plan, men ingen av oss kjenner den. Vi har fått vite at vi skal få høre hva planen er i neste uke. Da er fristen for å akseptere de tilbudene de ansatte har fått om nye eller reduserte stillinger, gått ut, sier han.

– I så fall blir dere vel bedt om å si ja til noe dere ikke vet hva er? Hva tenker du om det?

– Jeg vil ha beskjed om hva planen er, og jeg var i møte med rektor torsdag. Jeg var spent på hva hun ville presentere, men alt jeg fikk vite, var at det ikke ville bli store kutt på musikklinja der jeg jobber, sier Syvertsen, som ser situasjonen som utfordrende.

Da han ba om å få vite hva planen var for skolen som helhet, fikk han beskjed om å vente, opplyser Syvertsen. Han er nå lovet at informasjonen vil bli gitt til hele staben førstkommende onsdag.

Rektor: Lavt elevtall og kutt i tilskudd

Ansgar-rektor Ingunn F. Breistein forstår at beskjeden om nedbemanning kom overraskende, men mener at prosessen har vært ryddig.

– Det er helt riktig at vi gjennomfører en nedbemanningsprosess på Ansgar bibelskole. Dette skyldes dårlig økonomi som følge av lavt elevtall for fjerde år på rad, og kutt i tilskudd til bibelskolene, skriver Ansgar-rektor Ingunn Folkestad Breistein i en e-post til Kristelig Pressekontor.

Hun henviser blant annet til statlige kutt:

– I og med at tilskudd til bibelskolene gis per elev per semester, er det krevende å budsjettere for et kalenderår. Vi hadde budsjettert med et snitt på 60 elever for 2023, men det ser ut til at snittet blir på 50. Samtidig inneholdt statsbudsjettet et kutt i tilskudd til bibelskolene som utgjør 14.000 kroner per elev, skriver hun.

Sparer én million kroner

Breistein opplyser at styret i sitt møte 13. mars vedtok at det skulle gjennomføres en nedbemanning.

– Nedbemanningsprosessen er nå gjennomført, og kun 0,65 stillinger blir sagt opp helt, mens andre ansatte som er blitt nedbemannet, har fått tilbud om ledige stillinger de er kvalifisert for andre steder i Ansgarkonsernet, skriver rektor Breistein.

Hun opplyser at innsparingen utgjør omkring 1 million kroner i et lønnsbudsjett på rundt 6 millioner kroner.

– Det har hele tiden vært viktig for styret at bibelskolen skal drives på en forsvarlig måte også etter nedbemanningen, skriver hun videre, og understreker at det er svært krevende å gjennomføre en nedbemanningsprosess.

Breivik fastholder også at tillitsvalgte har vært involvert i prosessen i tråd med fastsatte regler for nedbemanning.

«Når vi er bemannet for å ta imot 85 elever, og forventer å få mellom 45-50 elever, sier det seg selv at vi ikke kan drive med så mange ansatte som vi har hatt de siste årene», avslutter hun.

Etter vedtaket om nedbemanning har Misjonskirken Norge, Ansgarskolens eier, gitt bibelskolen en gave på 1 million kroner. Dette er ment å avhjelpe den økonomiske situasjonen skolen står i.