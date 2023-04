Knif starter nytt rekrutterings-selskap

Selskapet , som har fått navnet Knif Jobb, vil møte et økt behov for bistand til rekruttering og HR blant de frivillige og ideelle organisasjonene i Norge. Det skriver Knif og Hamnøy AS i en pressemelding.

– Ambisjonen er å bli den foretrukne rekrutteringspartneren for det frivillige og ideelle Norge, sier Jan Tore Hamnøy, eier og leder i Hamnøy AS, og konsernsjef Fridtjof Leif Gillebo i Knif i en felles uttalelse i pressemeldingen.

Selskapet blir til gjennom at det frivillige og ideelle markedet fra Hamnøy AS blir utfisjonert til det nye selskapet. De to selskapene vil eie 50 prosent av Knif Jobb hver.

– Selskapet vil være tett integrert med Hamnøy, slik at vi får utnyttet den erfaringen vi har i feltet, sier Jan Tore Hamnøy til Vårt Land.

Starter i høst

Knif Jobb vil ha offisiell oppstart i høst, men samarbeidet er allerede i gang, ifølge Hamnøy. Selskapet vil ha felles daglig leder og fellesfunksjoner med Hamnøy AS der det er mulig, men de vil se på behovet for rekruttering fortløpende etter oppstarten.

– Knif har over tid fått spørsmål fra både kunder og medlemmer om vi kan utvikle tjenester innen rekruttering og HR. Vi har etter en grundig prosess kommet frem til at vi ønsker å gå inn i dette markedet og at det beste for Knif er å inngå et strategisk partnerskap med Hamnøy som forstår vårt marked og kan vise til gode resultater, sier Gillebo i pressemeldingen.

Gillebo blir også styreleder i det nye selskapet.