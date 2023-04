Joel Halldorf om sitt forhold til pinsebevegelsen: - It’s complicated

Den svenske teologen Joel Halldorf er gjest i nyeste episode av Vårt Land-podkasten Dokka. Der snakker han med Åste Dokka om at religion har fått en større plass i svensk samfunnsdebatt de siste ti årene.

I tillegg til å være teolog er Halldorf en populær spaltist både i Sverige og i Norge, og har slik gjort sitt for å drive fram denne utviklingen.

– Jeg skriver ikke om den kristne troen direkte, men kanskje heller om en TV-serie, en bok eller en trend, og så tolker jeg den i et teologisk perspektiv. Da blir teologien en måte å se verden, og jeg liker å se at det kan bidra til å skape samtaler hos andre, sier Halldorf i podkasten.

Du kan lytte til podkasten i bunnen av artikkelen.

Ikke behov for å preke for sine venner

Men Halldorf avviser at han har noe som helst slags mål om å misjonere med skrivingen sin.

– Jeg bestemte meg tidlig for at det ikke er meningsfullt. Det blir en kreativ lås. Jeg er fra en pinsebakgrunn, hvor man er veldig opptatt av dette med å vitne, men da jeg var 25 år bestemte jeg meg for at jeg ikke skulle fortelle folk hva de skulle tro. Jeg tar gjerne samtalen om den kommer, men har ikke behov for å preke for mine venner, sier han, og forteller at denne innstillingen kan bidra til at andre blir mer åpne i samtale med ham, fordi de ser at han ikke «forsøker å selge noe».

Jeg er fra en pinsebakgrunn, hvor man er veldig opptatt av dette med å vitne, men da jeg var 25 år bestemte jeg meg for at jeg ikke skulle fortelle folk hva de skulle tro

– It’s complicated

Når samtalen med Dokka dreier inn på religiøs tilhørighet, forteller Halldorf spøkefullt at han kanskje nå vil beskrive sitt forhold til pinsebevegelsen slik: it’s complicated.

– Mange har jo nå hybride identiteter.

Joel Halldorf er sønn av den kjente svenske pinsevennen Peter Halldorf. Han forteller at han fortsatt medlem i pinsekirken, men at han også har vært mye i katolske sammenhenger og i Svenska kyrkan.

– Vi har døpt våre barn i Svenska kyrkan. Det var noe vi besluttet sammen, kona mi og jeg. Vi har vært mye i folkekirkelige og katolske forsamlinger, at hadde at tydelig bilde av at vi ville bære barna våre fram for døp, i stedet for å si at det var noe de selv kunne velge når det blir større. Vi ville si at de er døpt og kristen, så kan de heller velge det bort. Det var veldig naturlig for oss, sier Halldorf.

Hør hele intervjuet i podkasten Dokka. Du finner den der du vanligvis lytter til podkaster, eller i podkastspilleren under.

