Metodistpastor: – Vår menighet skal ta et veivalg

Metodistkirken i Norge vil i nær framtid åpne for å vie to av samme kjønn til ektepar. Det sa Nordens biskop, Christian Alsted, på Norges Kristne Råds generalforsamling i mars. Vårt Land var tilstede på møtet.

De teologiske spørsmålene om vielse av likekjønnede par, samt ordinasjon av homofile og lesbiske, skaper uro i Metodistkirken både internasjonalt og her hjemme. Noen metodister spør seg om de kan bli værende i kirken.

I Centralkirken i Bergen har ledelsen invitert til menighetsmøter om tematikken, forteller pastor Dag Martin Østevold.

– Det har blitt besluttet at menigheten skal ta et veivalg. Alle vil bli spurt om de mener at vi skal bli i Metodistkirken eller ikke, forteller pastoren.

Veivalget skal tas en gang tidlig på høsten, ifølge Østevold.

[ Hva skjedde egentlig når i påsken? Tre teologer og en flanellograf guider deg gjennom høytiden ]

– Mot til å gå en annen vei

– Hva håper du på?

– Mitt forsiktige håp og ønske er at menigheten skal ha mot til å gå en annen vei, og være tro mot det som har vært Metodistkirkens offisielle syn, men som jeg opplever at kirken i Norge forlater.

Østevold mener at selv om splittelse er trist, er det av og til nødvendig.

– Det paradoksale er at jo at vi som er tradisjonelle ikke har kommet med noen ny lære, men det kan være at det er vi som må gå.

---

Metodistkirken i Norge

Protestantisk kirkesamfunn som hører til den internasjonale metodistkirken United Methodist Church

46 menigheter og i overkant av 11.000 medlemmer

Praktiserer barnedåp

Har en avtale med Den norske kirke om gjensidig anerkjenning av hverandres dåp, nattverd og embete

Kilde: metodistkirken.no, snl.no

---

– Kan ikke ha uenighetsfellesskap

Andreas Kjernald er pastor i Metodistmenighetene i Skien og Hvittingfoss. Av pastorale hensyn vil han ikke uttale seg om hvorvidt han tror at menighetene han leder vil velge en fremtid i Metodistkirken eller ikke.

Selv mener han at kirken ikke kan ha et uenighetsfellesskap.

– Guds sannhet er én, ikke to. Så får kirken etter beste evne prøve å finne denne sannheten, men vi kan ikke mene at to motsatte ting er like sant.

Pastoren står for det han kaller et mer tradisjonelt syn, og ønsker ingen endring i kirkeordningen.

– Hva med hensynet til enkeltpersonene, for eksempel et lesbisk par som ønsker å gifte seg?

– For et lesbisk par det selvsagt en kjempesak om de kan gifte seg i kirken eller ikke. Men kirkens oppdrag er først og fremst å følge Guds ord og vilje, ikke nødvendigvis hvert enkelt menneskes ønsker og følelser, sier Kjernald.

Han påpeker at han i en slik situasjon ikke er motstander av enkeltpersonene.

Forening mot endring

I februar ble foreningen Connect Metodist stiftet. Den er tenkt å eksistere så lenge den teologiske diskusjonen rundt vielse og ordinasjon av likekjønnede pågår, forteller leder Jan-Erik Fjukstad Hansen.

Foreningen skal favne både de metodistene som synes det er vanskelig å fortsette som før om endringene vedtas, og de som vil bli værende, men ikke helt vet hvordan. Sammen skal de forsøke å finne løsninger.

Vårt Land har tidligere skrevet en sak om splittelsen i United Methodist Church omkring disse teologiske spørsmålene, og veien videre. Den kan du lese her:

[ Metodistkirken i endring: Dette er saken ]

---

Metodistkirkens struktur

Årskonferansen (nasjonalt nivå) sammensatt av representanter fra alle landets metodistmenigheter.

(nasjonalt nivå) sammensatt av representanter fra alle landets metodistmenigheter. Sentralkonferansen (regionalt nivå) er en samling av alle Årskonferansene i et gitt geografisk område. Sentralkonferansens mandat varierer noe fra region til region.

(regionalt nivå) er en samling av alle Årskonferansene i et gitt geografisk område. Sentralkonferansens mandat varierer noe fra region til region. Generalkonferansen (høyeste nivå) består av representanter fra alle Årskonferansene i hele verden.

---