Fredag 31. mars går fristen for å melde inn lister til årets kirkevalg ut. Bønnelista har nå presentert liste i alle landets bispedømmer.

I 2019 stilte de egne lister i ni av elleve bispedømmer. I år har de for første gang en felles liste sammen med Frimodig kirke. Dette har de kun i Tunsberg bispedømme.

I programmet til Bønnelista står det at de jobber for «at menigheten (soknet) er den grunnleggende enheten i Den norske kirke. Det arbeides derfor for minst mulig kirkelig byråkrati og sentralstyring. Ressurser må styres til lokalmenighetene og lokalmenigheten må bestemme hvem som ansettes lokalt.»

Dette er listene:

---

Tunsberg

1. Jo Hedberg

2. Ove Berrefjord

3. Ingjerd Breian Hedberg

4. Thor Håkon Lindstad

5. Hege Miles

6. Marianne Røed Orji

7. Hans Olav Askjem

8. Dagfinn Hodt

9. Elena Teigen

10. Ola Anfinn Haraldset

---

Førstekandidat i Tunsberg bispedømme er Bønnelistas leder, Jo Hedberg. Han sier det er viktig for nominasjonsgruppa å ha lederen i Kirkemøtet.

– Det er viktig at de som nå sitter i bispedømmeråd og Kirkemøtet kan fortsette for å få kontinuitet i arbeidet.

---

Borg

1. Halvard Sand

2. Mathilde Thompson Sand

3. Tom Henriksen

4. Einar Østmo

5. Ole Jonny Jensen

6. Olav Honningdal

7. Thomas Bjørtomt-Haug

8. Åse Hoff

9. Susanne Thauland Hedbarg

10. Thea Aarseth

---

Halvard Sand er Miljøterapeut i Moss og var inntil 2019 KrFs gruppeleder i Moss bystyre. Han er førstekandidat for Bønnelista i Borg bispedømme, og vil jobbe for at Bibelen skal stå sentralt i kirken.

– Jeg vil arbeide for at kirken må bli et sted der kirkens trosgrunnlag, Bibelen, blir forkynt og etterfulgt, fremfor et populært og politisk budskap.

---

Agder

1. Håkon Kolstad Varhaug

2. Martin Birkedal

3. Oskar Langevei

4. Ruth Rosland Nordstrand

5. Jorunn Kristine Myklevoll

6. Arild Gulbrandsen

7. Elisabeth Hyldmo Landsverk

---

I Agder topper byggmester Håkon Kolstad Varhaug Bønnelistas liste.

---

Stavanger

1. Magne Hersvik

2. Ragna Ristesund Hult

3. Gerd Håland

4. Birgit Skåland

5. Olav Magnus Lunde

6. Tor Kjell Mosaker

7. Tora Himle

8. Jonathan Heidema

9. Anne Berit Erfjord

---

Magne Hersvik har førsteplassen i Stavanger bispedømme. Han jobber som daglig leder i Benin-Norge stiftelsen.

---

Bjørgvin

1. Sigurd Grindheim

2. Anita Apelthun Sæle

3. Finn Indrebø

4. Trygve Hellesøy

5. Torid Morsund Øygard

6. Magdalena Steinhoven

7. Anna Bruun

8. Matteus Alipor Esfahani

9. Jon Eivind Warvik

---

Professor i Det nye testamentet, Sigurd Grindheim, er toppkandidaten til Bønnelista i Bjørgvin.

---

Nord-Hålogaland

1. Inger Anna Gaup Gustad

2. Truls Olufsen-Mehus

3. Henriette Brochmann Selasky

4. Arne Kristian Arnesen

5. Ante Jonas Gaup Gustad

6. Kisten Berit Andersdatter Gap Hætta

7. Ingeline Furuseth

---

Inger Anna Gaup Gustad jobber som sekretær og er førstekandidat i Nord-Hålogaland.

---

Sør-Hålogaland

1. Eli Augestad Vikdal

2. Øystein Rykkelid

3. Nils Aron Wiltsch

4. Knut-Jørgen Olsen

5. Signe-Johanne Birkeli

6. Ellinor Helene Bruun

7. Gørill Svedal

---

I Sør-Hålogaland er Eli Augestad Vikdal innstilt som førstekandidat for Bønnelista.

---

Møre

1. Amalie Valde Berge

2. Johan Gjendemsjø

3. Marlene L. Vaage

4. Laila Alendal

5. Gunnar Kristen Hauge

6. Gjertrud Hauge

7. Asgeir Sæbø

---

---

Oslo

1. Geir Lahnstein

2. Jacob Schmidt

3. Lene Sørensen

4. Heidi Marie Svendsen

5. Geir Olav Tungland

6. Per Tore Pedersen

7. Anne Beate Odland

---

Geir Lahnstein har førsteplassen på Bønnelista sin liste i Oslo bispedømme.

---

Hamar

1. Filip Hovland

2. Vidar Haugen

3. Anders Stanghelle

4. Ola Østveit

5. Oddfrid Eriksrud

6. Anna Lund Grønneng

7. Tor Gunnar Spigseth

8. Helena Cecilia Paasche

10. Karin Brustuen

---

Studenten Filip Hovland er toppkandidat i Hamar bispedømme.

---

Nidaros

1. Kjersti Ngozi Furuseth

2. Bjørn Sæther

3. Hallvard Vatnar Olsen

4. Marit Ranfrid Kvestad Sæther

5. Ole Jørgen Haaverstad

6. Snorre Kristiansen

7. Synnøve Jørgensdotter Moneta-Bosoni

8. Claudia Teresa Moneta

9. Jørgen Giorgio Bosoni

---

I Nidaros er sykepleieren Kjersti Ngozi Furuseth innstilt på førsteplassen til Bønnelista.

Kirkevalget

I kirkevalget velges de som skal styre kirka de neste fire åra. Det skal velges både medlemmer til menighetsrådene som styrer landets nær 1200 menigheter, og til landets 11 bispedømmeråd.

Medlemmene av bispedømmerådene er også medlemmer av Kirkemøtet, som er Den norske kirkes øverste organ.

Årets kirkevalg blir avholdt 11. september, og alle medlemmer i Den norske kirke har stemmerett fra det året de fyller 15. Valget blir avholdt i nærheten av lokalene hvor det avholdes kommune- og fylkestingsvalg.

For første gang vil det også bli mulig å forhåndsstemme digitalt ved kirkevalget. Mellom 10. august og 6. september vil velgerne kunne avgi sin stemme på nett ved å logge inn med BankID.