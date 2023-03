Brian Houston tatt i fyllekjøring

«I februar 2022 [...] ble jeg dessverre tatt i å kjøre bil mens jeg var påvirket av alkohol i USA», skriver den tidligere hovedpastoren på sin Facebook-side.

Videre skriver han at han er takknemlig for at ikke noe, eller noen, ble skadd av ulykken. Han forteller også om at han i den perioden opplevde et enormt press.

«På den tiden virket det som om hele helvete hadde brutt løs i Hillsong, og jeg var under et enormt press og følelsesmessig belastning. Det er selvfølgelig ingen unnskyldning, og jeg tar fullt ansvar for mine handlinger.»

Det var i mars i fjor at det ble kjent at Houston har sagt opp jobben som global hovedpastor i det karismatiske kirkesamfunnet.

Det skjedde etter at Hillsongs globale styre offentliggjorde at Houston har vært involvert i to hendelser hvor han har opptrådt upassende og brutt kirkens etiske regelverk, ifølge en uttalelse som ble publisert på megakirkens nettside. Blant annet skal han i pillerus ha tatt seg inn på et hotellrom til en kvinne i 2019. Det skal ha skjedd under kirkens årlige konferanse.

