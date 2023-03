Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) eier i alt 25 skoler. Flesteparten av disse forventer å gå med underskudd i året som kommer, melder misjonsorganisasjonen på sine egne sider.

Etter at NLM i fjor høst fikk signaler om anstrengt økonomi fra flere hold, ble samtlige skoler bedt om å innrapportere årets budsjetter før et møte i hovedstyret i februar.

– Oversikten viste at bare to av skolene budsjetterte med et overskudd, og flere forventet betydelige underskudd, sier konstituert økonomileder Morten Pettersen i meldingen.

2,5 millioner kroner ble overført fra Misjonssambandet til skolene deres i fjor. Pettersen anslår at summen vil øke til minst ti millioner i år.

NLM: Morten Pettersen er konstituert økonomileder. (Misjonssambandet)

Få elever og færre statlige kroner

Det lanseres flere forklaringer på den vanskelige økonomiske situasjonen. På de tre videregående skolene Kvitsund, Nordborg og Vestborg er for eksempel elevmassen for lav. Dessuten vil reduksjon i den statlige støtten prege året, ifølge organisasjonen.

Da regjeringen og SV i november omsider kom til enighet om statsbudsjettet for 2023, var det dårlig nytt for landets bibelskoler. Det statlige tilskuddet til friskoler ble kuttet, noe som betyr at landets bibelskoler får 14.000 kroner mindre per elev for dette skoleåret.

Vårt Land skrev i november i fjor at Misjonssambandet skrotet en ti år lang skole-drøm i Groruddalen i Oslo. Grunnen var vanskeligheter med å finne rette lokaler.

– Det er vemodig og ergerlig at vi ikke kan få det til. Men vi legger det på is, vi begraver det ikke, uttalte Torleif Belck-Olsen i Misjonssambandets skoleseksjon den gangen.

