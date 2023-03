Bortført UIO-misjonær satt fri: – Vi sitter med et stort ansvar, sier norsk leder

Jeff Woodke ble denne uka satt fri i Mali-Burkina Faso-området. Det melder CNN.

Han var utsending for den internasjonale moderorganisasjonen til Ungdom i Oppdrag (UIO), Youth With A Mission (YWAM), da han ble bortført av terrorister for over seks år siden.

Amerikaneren skal primært ha jobbet som bistandsarbeider.

– Han hadde bodd i Niger siden 1992, og snakket to lokale språk flytende, sier leder for Ungdom i Oppdrag (UIO) i Norge, Andreas Nordli.

UIO betalte forhandlere

Det har hele tiden vært åpenhet i UIO om at Woodke var blitt bortført, forteller Nordli.

Samtidig skal UIO, ifølge Nordli, ha forsøkt å holde det unna offentligheten at Woodke var misjonær for organisasjonen. Dette på grunn av Woodkes egen sikkerhet, og sikkerheten til andre av UIOs bistandsarbeidere i urolige områder.

UIO-lederen forteller at det har vært en internasjonal bønnekampanje i forbindelse med bortføringen av Woodke.

– Bønn er viktig, men det trengs mer enn bønn i en slik situasjon.

UIO har betalt honorar til profesjonelle forhandlere med lokal kunnskap og lang erfaring, som har gått i dialog med kidnapperne. Det er ifølge UIO-lederen snakk om relativt små summer.

UIO-avdelinger i ulike land i verden har bidratt, også Norge.

– Det var et spleiselag.

Sier misjonærer forberedes på krise

– Misjonærer som reiser til land hvor det er særlig krevende, får kursing i krisehåndtering fra både UIO og eksterne fagfolk. Vi er nødt til å sikre oss at de er forberedt, sier Nordli.

[ «Mor snakket om hvor forferdelig det ville være å gå rundt i himmelen og lete etter oss» ]

Han forteller at dersom en norsk UIO-misjonær kom ut etter en gisselsituasjon, ville UIO leid inn eksterne aktører til å bearbeide og gjøre debriefing med misjonæren.

– Det har vi ikke kompetanse på internt i UIO, så da ville vi bedt om hjelp fra fagmiljøer vi er tilknyttet.

Det er for tiden ingen norske UIO-misjonærer i området hvor Woodke ble holdt som gissel.

– Er det, per i dag, flere av UIO sine misjonærer som er bortført?

– Det har jeg ikke lyst til å snakke om, og det handler om sikkerhet.

Bønn er viktig, men det trengs mer enn bønn i en slik situasjon

Gjenforenes med familien

Nordli uttrykker lettelse og glede over at Woodke nå er satt fri.

American Hostage Mali MISJONÆR: Kona delte dette bildet av Woodke da han satt fanget. (Cliff Owen/AP)

På spørsmål om han er bekymret for norske UIO-misjonærer, svarer han:

– Vi sitter med et ansvar for mennesker, og vi har utsendinger i utsatte områder. For en stund tilbake ble en utsending beskutt i et asiatisk land. Det gikk heldigvis bra. Men jeg tenker til stadighet på hva som kan skje.

Den amerikanske utenriksministeren, Antony Blinken, sa ifølge CNN på en pressekonferanse mandag at han hadde vært i kontakt med Woodkes familie, og at de snart ville gjenforenes med den tidligere misjonæren.

Sammen med Jeff Woodke ble også en fransk journalist, Olivier Dubois, løslatt, melder det amerikanske mediet.

---

Ungdom i Oppdrag (UIO) / Youth With A Mission (YWAM)

Er en tverrkirkelig evangeliserings- og misjonsbevegelse med baser og misjonærer over store deler av verden.

Rekrutterer ofte unge mennesker, slik at de kan vokse inn i organisasjonen.

Organisasjonens verdier inkluderer blant annet å lovprise Gud, leve hellige og rettferdige liv, vitne om Jesus og å be for folkeslagene i verden.

---

[ Ungdom i Oppdrag 50 år. Velger bort villa og Volvo: I misjon til verdens ende ]