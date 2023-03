– La oss snakke ærlig om det som skjer. Tallene peker en vei, og det er nedover, sier Aud Irene Svartvasmo.

Hun er ledende sykehusprest på Diakonhjemmet i Oslo. Hun er også spaltist i Vårt Land, og skapte nylig debatt med teksten Quo vadis, kirken?, hvor hun skrev at det å gå i kirken nok ikke passer for alle, men at hun gjennom sitt virke som sykehusprest ser tro og religiøs lengsel finne sin form gjennom andre uttrykk:

«Slik jeg møter troen på sykehuset uttrykkes den i liten grad gjennom tradisjonell trospraksis, men den finnes. Den kommer til uttrykk slik den gjør det i evangeliene,» skrev hun i teksten.

I podkasten Dokka snakker Svartvasmo mer med Vårt Lands Åste Dokka om disse tingene.

– Jeg er et kirkebarn, men jeg går heller nesten aldri i kirken, og det er mye den dårlige samvittigheten som sender meg når jeg gjør det. Ikke fordi noe i meg kjenner at jeg trenger det, men fordi det kjennes litt for lenge siden sist. Da blir det noe rart med alt sammen, sier Aud Irene Svartvasmo i podkasten.

Dokka

I Dokka snakker vi lett om tunge ting. Åste Dokka og ukas gjest tar opp spørsmål knyttet til tro og eksistens.

Kammerset

Kammerset er Vårt Lands politiske podkast som tar deg med inn på kammerset til politikerne. Hva skjer egentlig på bakrommet når det står på som verst? Her får du svar fra Vårt Lands trio Berit Aalborg, Lars Inge Staveland og Emil André Erstad pluss en gjest annenhver uke.

