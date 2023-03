Stor skuffelse i Metodistkirken Norge etter sentralkonferansen

Sentralkonferansen, som er det nest øverste nivået i United Methodist Church (UMC), innkalte til ekstraordinært møte denne helga.

Norge var ett av 14 land som blant annet skulle ta stilling til om nasjonale metodistkirker kan gjøre lokale tilpasninger i spørsmål om likekjønnet vigsel på sentralkonferansen.

Et annet punkt handlet om å åpne opp for ordinering av homofile. På møtet ble det bestemt at det ikke vil åpnes for noen av delene.

Konservativ side vant avstemmingen, som fortsatt gjør det umulig for det enkelte land å ha egne nasjonale regler for vigsling og ordinering av prester.

Siste ord er ikke sagt

Tilsynsprest i Metodistkirken Norge er skuffa over avgjørelsen.

– Dette er en stor skuffelse. Vi i Norge hadde behov for et vedtak som ville gitt oss mulighet til å bevege oss i en mer inkluderende retning, det blir vanskeligere nå.

Han sier at veien framover blir mer humpete etter vedtaket, men han er fortsatt klar på hvor det store flertallet i Metodistkirken i Norge står:

– Vi fatta et tydelig vedtak i fjor som sendte et klart signal om hvilken retning vi ønsker å gå i Norge. Nå får vi se hvordan det er mulig å få til det.

– Jeg tror ingen i Norge nå tenker at siste ord er sagt. Dette er for viktig for så mange.

– Håper å finne en løsning

– Jeg er skuffa over at vi ikke får verktøyene vi som årskonferanse trenger, sier Martin Vestøl.

Han er hovedstyreleder i Metodistkirken i Norge. Siden 2019 har Metodistkirken i Norge gått inn for at homofile skal få gifte seg i kirken.

Da dette strider mot metodistkirken internasjonalt, har ikke kirken fått mulighet til å gjøre det.

– Det er et litt vanskelig regelverk som stopper oss. Årskonferansen ba biskopen sette alle sanksjoner på vent så vi likevel kunne gjøre det, sier Vestøl.

Vestøl poengterer at Metodistkirken Norge har jobba for en felles utforming som kan inkludere både liberal og konservativ side. De vil fortsette å jobbe med dette framover nå, tross Sentralkonferansens avgjørelse.

– Vi håper jo å finne en løsning som kan favne bredden. Det er en vilje i Norge til å jobbe med dette, akkurat hva løsningen blir vil bli spennende å se.

Metodistkirken i Norge

Protestantisk kirkesamfunn som hører til den internasjonale metodistkirken United Methodist Church.

46 menigheter og i overkant av 11.000 medlemmer.

Praktiserer barnedåp.

Har en avtale med Den norske kirke om gjensidig anerkjenning av hverandres dåp, nattverd og embete.

Organisert på tre nivåer, Årskonferansen som høyeste organ i Norge, sentralkonferansen som nest høyeste internasjonalt nivå og generalkonferansen som høyeste nivå.

Årskonferansen møtes hvert år, sentralkonferansen og generalkonferansen møtes hvert fjerde år.

metodistkirken.no, snl.no

