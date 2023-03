Møre bispedømmeråd sier nei til at samlivet til prester skal ha betydning. Det melder NRK.

Mandag ble Møre bispedømmeråd omsider enige om sitt høringssvar til spørsmålet om hvorvidt samlivsform fortsatt skal kunne vektlegges i ansettelser i Den norske kirke (DNK).

Innstillingen til bispedømmerådets administrasjon vekket reaksjoner før helgen, etter at de la opp til at samlivsform fortsatt skulle kunne vektlegges. De ville dermed gå imot Åpen folkekirkes forslag.

– Jeg er skuffa over de som talte varmt om å slutte med denne praksisen i Møre, hvis de nå kanskje har snudd, uttalte Therese Utgård Aas til Vårt Land sist uke.

Men mandag gikk det altså som hun ville. Med seks mot fire stemmer ble administrasjonens innstilling skrotet og forslaget om å utelukke muligheten fikk støtte, ifølge statskanalen.

Kun Stavanger

Det var høsten 2021 at Åpen folkekirke la frem et forslag til Kirkerådet om å forby vektleggelse av samlivsform ved ansettelser i Den norske kirke (DNK) i hele landet. I dag har bispedømmer anledning til å spørre jobbsøkende prester om hva slags samliv de lever i, som åpner for å forskjellsbehandle søkere dersom forskjellsbehandlingen er teologisk begrunnet.

Det er riktignok bare Stavanger bispedømme som i dag benytter seg av det mulige unntaket fra likestillings- og diskrimineringsloven. Dette er også det eneste bispedømmet som har levert et tydelig negativt høringssvar. Bispedømmerådet i Agder og Telemark kom riktignok med et bevisst tvetydig høringssvar sist måned.

Tidligere i år sendte altså Kirkerådet et forslag ut på høring. Blant de 141 høringssvarene som kom inn innen høringsfristen 15. mars, var godt over halvparten positive. Majoriteten av de kirkelige instansene var positive, mens nærmest samtlige av de 43 høringssvarene fra privatpersoner var negative.

Kirkerådet skal fatte et endelig vedtak på Kirkemøtet i august.

