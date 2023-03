Menighet i Bergen får kirkebygg etter 17 år uten

Fredag 17. mars annonserte Sædalen menighet på egne nettsider at de har fått godkjenning til å starte grunnarbeidet på egen kirketomt.

– Vi har jobbet lenge med å få på plass en egen kirke, for det har vi ikke nå, sier sogneprest i Sædalen menighet, Leidulf Øy til BA.

Med det vil en av Bergens største menigheter omsider få eget kirkebygg, 17 år etter de starta opp med gudstjenester, kor og andre aktiviteter.

AKTIVITET: Det nye kirkebygget skal romme mye kirkelig aktivitet. Konfirmanter, kor og ungdomsarbeid skal få plass i nye Sædalen kirke. (Hille Melbye Arkitekter, KOHT Arkitekter og TAG Landskapsarkitekter)

Fram til nå har menigheten, som besøkes av 100-200 kirkegjengere hver søndag, måtte arrangere gudstjenester, konfirmasjonsopplegg, kor og andre arrangementer i Sædalen skole, Nattland skole og Kringlebotn aktivitetshus.

Grunnarbeidet er planlagt å rett før, eller etter påske. Menigheten har ennå ikke fått igangsettingstillatelse til selve kirkebygget, men håper å få det på plass snart skriver de på egne nettsider.

Skal romme mye

Bygningsprosjektet finansieres av Bergen kommune og Bergen kirkelige fellesråd. I tillegg vil menigheten prøve å samle inn noe mer penger for å blant annet finansiere en klatrevegg.

– Menigheten skal ha noe innsamling i tillegg for å få på plass noe ekstra. Vi planlegger blant annet en klatrevegg på innsiden av kirketårnet og en gymsal i kjelleren, sier sognepresten til BA.

GUDSTJENESTE: Etter 17 år med gudstjenester i den lokale skolen skal Sædalen menighet få et eget kirkerom til å feire gudstjenester. (Hille Melbye Arkitekter, KOHT Arkitekter og TAG Landskapsarkitekter)

På menighetens egne nettsider skriver de at de nå får en «hverdagskirke» for menighet og nærmiljø og samtidig ivareta behovet for verdighet og høytid.

Kirka kommer til å bli et møtested for alle generasjoner, og vil romme konfirmasjonsopplegg, kor, og gudstjenester.

Bygget skal etter planen stå ferdig om halvannet år, og selv om utbyggingen ikke offisielt har starta ennå melder Sædalen menighet på egne sider at det skal feires med både pølser og kake på kirkekaffen førstkommende søndag.

