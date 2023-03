Innstilling fra Møre bispedømme vekker oppsikt: – Jeg er skuffa

Mandag 20. mars skal Møre bispedømmeråd møtes for blant annet å diskutere sitt høringssvar til saken om vektlegging av samlivsform ved tilsettinger. Det skjer etter at fristen for å sende høringssvar i saken gikk ut 15. mars.

Det var i fjor at Åpen folkekirke fremmet et forslag om å forby vektleggelse av samlivsform ved tilsettinger i Den norske kirke (DNK) i alle bispedømmer i landet. I dag er det kun Stavanger bispedømme som forbeholder seg retten til å kunne vektlegge samlivsform. Forslaget har i vår vært ute på høring hos en rekke kirkelige instanser, deriblant alle landets bispedømmer.

Møre bispedømmeråd er det eneste bispedømmerådet som hittil ikke har sendt inn sitt høringssvar.

I sakspapirene som er sendt ut i forkant av møtet, har imidlertid administrasjonen i sin innstilling foreslått å gå imot Åpen folkekirkes forslag.

Der står det: «Ut fra en totalvurdering blir det anbefalt at Møre bispedømmeråd ikke går inn for at det skal fattes et vedtak som binder hele trossamfunnet i denne saken.»

HELOMVENDING: Biskop i Møre bispedømme, Ingeborg Midttømme, sa i fjor at hun hadde snudd om synet på ekteskap. Nå skal bispedømmerådet i Møre bestemme om hvilket høringssvar de skal gi på saken om vektlegging av samliv i ansettelser i DNK. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

– Jeg er skuffa

– Jeg er skuffa over de som talte varmt om å slutte med denne praksisen i Møre, hvis de nå kanskje har snudd, sier Therese Utgård Aas.

Hun representerer Åpen folkekirke i Møre bispedømmeråd. I fjor valgte Møre bispedømmeråd å gå vekk fra praksisen om å skrive i utlysninger at samlivsform kan bli vektlagt. Det gjorde de som nest siste bispedømme i landet.

Den gangen meldte Vårt Land om steile fronter før bestemmelsen. Etter bispedømmerådet stemte for å slutte med praksisen gikk biskop Ingeborg Middtømme ut og sa også hun hadde snudd i synspunktet sitt.

Nå reagerer Utgård Aas på det hun ser på som en helomvending.

– I fjor ble det sagt fine ord om inkludering og likeverd da vi stemte over saken og etter vi avslutta praksisen. Dette er ord vi trodde på da, skal disse ordene plutselig ikke telle i dag?

Vil legge fram alternativt forslag

Utgård Aas er redd innstillingen sender et signal til kirkegjengere i Møre, uansett om det blir stemt fram eller ikke.

– Dette sender et signal til skeive om at de blir sett annerledes på i kirka.

Fire av ti representanter i Møre bispedømmeråd er fra Åpen folkekirke. Utgård Aas bekrefter at de vil legge fram et alternativt forslag på møtet på mandag.

– Tror du dere kan få flertall for det?

– Jeg er veldig usikker.

Vårt Land har vært i kontakt med representanter fra administrasjonen i Møre bispedømme. De ville ikke kommentere saken før møtet på mandag. Det har heller ikke lyktes Vårt Land å komme i kontakt med biskop Ingeborg Midttømme.

