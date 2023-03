Vanskelige krav for menigheter som vil melde seg ut

På lørdag har Sentralkonferansen, som er det øverste nivået i United Methodist Church (UMC), innkalt til ekstraordinært møte. Et av punktene som skal tas opp der er hvorvidt lokalkirker skal kunne melde seg ut, melder Dagen.

Avisa skriver at de har grunn til å tro at dette kan være aktuelt for konservative lokalkirker i Metodistkirken i Norge.

Det har i flere år vært en debatt i den globale metodistkirken, og i Metodistkirken Norge rundt samlivssyn. Siden 2019 har Metodistkirken i Norge gått inn for at homofile skal kunne gifte seg og bli ordinert til geistlige stillinger i kirka.

– Ingen ønsker seg splitting, men det kan så klart hende at noen vil gå ut — Svein Jacobsen Veland, prest i Petrikirken

Men ettersom dette strider mot læregrunnlaget til United Methodist Church (UMC), vier ikke Metodistkirken homofile, og homofile prester blir ikke ordinert. I forkant av årsmøtet i 2022 hadde flere menigheter og medlemmer i kirkesamfunnet levert forslag som innebærer at kirka trosser moderkirka i spørsmålet om å vie skeive.

I juni 2022 fortalte prest i Petrikirken på Kjølberg i Fredrikstad kommune, Svein Jacobsen Veland, til Vårt Land at han trodde de fleste lokalmenigheter ville sitte rolig i båten i starten.

Men han advarte allerede da at det kunne tenke seg at noen kunne forlate kirkesamfunnet.

– Ingen ønsker seg splitting, men det kan så klart hende at noen vil gå ut.

Kan ikke melde seg inn i andre metodistkirker

På sentralkonferansen er det øverste nivået i United Methodist Church (UMC), og de har kalt inn til ekstraordinært møte lørdag 18. mars, skriver Dagen.

[ Konservative har brutt ut av Metodistkirken. – Ingen fare for liknende splittelse i Norge ]

Der skal det stemmes over et forslag om utmeldelser av metodistkirken. Forslaget består blant annet av to krav.

Det skal være et lokalt flertall på to tredjedeler for utmeldelser.

Menighetene som melder seg ut må melde seg inn i et annet kirkesamfunn «som er medlem av det nasjonale rådet for kirker». I Norge vil dette si Norges kristne råd.

Det er punkt nummer to som kan skape problemer for de konservative menighetene i Norge, ifølge Dagen.

Det er nemlig kun én metodistkirke i Norges kristne råd. Den de eventuelt vil melde seg ut av.

---

Metodistkirken i Norge

Protestantisk kirkesamfunn som hører til den internasjonale metodistkirken United Methodist Church.

46 menigheter og i overkant av 11.000 medlemmer.

Praktiserer barnedåp.

Har en avtale med Den norske kirke om gjensidig anerkjenning av hverandres dåp, nattverd og embete.

Kilde: metodistkirken.no, snl.no

---

– Blir tvunget til å bli værende

I et Facebook-innlegg kritiserer det konservative nettverket, Connect Metodist, kravene stilt for utmeldelser. I innlegget spør de retorisk om Metodistkirken er på vei inn i et kirkelig fengsel, og skriver:

«Vårt ulykksalige system med en mengde paragrafer hindrer oss i handle når det trengs».

Til Dagen sier leder av nettverket, Jan-Erik Fjukstad Hansen, at kravet i praksis hindrer menigheter fra å melde seg ut av kirken og sier:

– Jeg tror de fleste med et tradisjonelt syn enten blir passive, går over i andre kirker eller blir tvunget til å bli værende i en kirke med et liberalt syn. Det blir med denne løsningen umulig å finne seg en ny metodistisk sammenheng.

[ Metodistkirken i Norge vil endre samlivspraksis ]