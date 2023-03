Misjonær Odd Hoftun er død, 95 år gammel

Natt til onsdag døde ingeniør og misjonær Odd Hoftun 95 år gammel i sin seng på sykehjemmet. Det bekrefter Hoftuns sønn, Erik Hoftun, til Vårt Land.

Hoftun vokste opp i Ål i Hallingdal og var utdannet ingeniør. Fram til han pensjonerte seg i 1995, arbeidet han 38 år i Nepal som utsending for Tibetmisjonen (Nå: Himalpartner). Han arbeidet særlig med å utvikle vannkraft og industri i landet.

«I dag fikk vi en trist beskjed på kontoret. Vannkraftprosjektenes far. Haugianer i Nepal. Vår alles kjære Odd Hoftun har reist hjem til Jesus i dag. Vi lyser fred over hans minne og takker for hans lange og tro tjeneste for å gi lys til folket i Nepal», skriver Himalpartner på sin Facebookside onsdag.

Han var en veldig ydmyk gigant. Odd har utrettet mye mer enn de fleste aner — Peter Svalheim

– Stor rolle

– Han har spilt en stor rolle i Nepal, men også for organiseringen av norsk misjonsarbeid, sier Tor Kristian Birkeland, generalsekretær i Himalpartner, til Vårt Land.

Birkeland forteller at Hoftun først ble sendt til Nepal av Den norske tibetmisjon i 1958 for å delta i byggingen av et sykehus i byen Tansen – et prosjekt som er velkjent i norsk misjonshistorie.

I løpet av oppholdet fikk Hoftun større vyer, og begynte å se på mulighetene for å bygge ut vannkraftverk i landet.

– Han kom jo fra en vannkraftfamilie. Da han kom til Nepal, og så fjellene som var der så med en gang et kjempepotensial i vannkraftutbygging.

Uvanlig vellykket prosjekt

Birkeland forteller at Hoftun kontakta norske myndigheter og vannkraftverk i Norge da han kom hjem. Med dem klarte han å inngå avtaler om å overta brukte turbiner og andre komponenter fra kraftverk som skulle oppgraderes. Disse ble så frakta på forskjellige måter – med lastebil, tog og båt – til India og deretter til Nepal.

STOR ROLLE: – Han har spilt en stor rolle i Nepal, men også for organiseringen av norsk misjonsarbeid, sier Tor Kristian Birkeland, generalsekretær i Himalpartner om Odd Hoftun. (Privat)

– Det var en kjempeoperasjon med veldig mange involverte, og det er fremdeles mange der ute som deltok eller husker det arbeidet. De neste 40 åra var Hoftun involvert i byggingen av flere kraftverk i landet – prosjekter som har mottatt flere utmerkelser internasjonalt.

I sin resultatrapport fra 2007 beskrev NORAD prosjektet «som et uvanlig vellykket prosjekt» som hadde redusert fattigdommen i de omkringliggende områdene med 30 prosent, til tross for sterk befolkningsvekst.

I seinere år har Hoftun ifølge Birkeland fortsatt å ivareta kontakten med Nepal, og vært involvert i organisasjonen i Norge.

– Vi er mange som har satt stor pris på Odd, og han har hatt stor betydning for mange. Det er nok mange av oss som vil savne ham, ikke minst i Nepal

– En ydmyk gigant

Peter Svalheim har skrevet bok om Odd Hoftun og livsverket hans i Nepal. I tillegg har de vært gode naboer de siste tredve årene.

– Jeg satte Odd veldig høyt, sier forfatteren og vennen.

– Han var en veldig ydmyk gigant. Odd har utrettet mye mer enn de fleste aner, nettopp fordi han ikke snakket så høyt om det selv, sier Svalheim.

Han legger spesielt vekt på hvordan han mener Hoftun var forut for sin tid i sitt arbeid med vannkraft i Nepal.

– Dette var i en tid der den umiddelbare refleksen til mange innen utviklingsarbeid var å komme med folk, verktøy og maskiner, for så å reise tilbake uten å legge igjen det viktigste, nemlig kompetansen til å gjøre det selv.

Ifølge forfatteren var Hoftun hele tiden opptatt av å bygge lokal kompetanse og fagmiljø.

– Han jobbet systematisk for å dyktiggjøre lokale medarbeidere slik at de kunne videreføre og utvikle arbeidet selv.

Peter Svalheim er i slekt med nyhetsleder Morten Marius Larsen. Larsen har ikke vært i kontakt med Svalheim i forbindelse med denne saken.