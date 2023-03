Kjendistrener «giftet seg med seg selv» i Kulturkirken Jakob

Den personlige treneren Lamin Frank Coker, bedre kjent som «Laminofly», er nygift. Med seg selv. Giftemålet føyer seg inn i en trend som har fått navnet sologami, hvor en person gifter seg med nettopp seg selv.

Seremonien skjedde fredag 11. mars i Kulturkirken Jakob i Oslo.

– Hvordan er hvetebrødsdagene?

– Det har tatt tid å lande etter bryllupet for det var så utrolig magisk og kjærlighetsfylt. Men nå er jeg i min første uke som gift, og det er en deilig tilværelse, sier Coker til Vårt Land.

Coker, som er den personlige treneren til en rekke norske kjendiser som Else Kåss Furuseth, Agnes Kittelsen og Iselin Guttormsen, forteller at han ønsket å gifte seg med seg selv fordi han mener det er menneskelig grunnleggende å ha et godt forhold til seg selv.

– Jeg har brukt lang tid på å godta å elske alle sider ved meg selv, også de sidene som ikke er fine. Da synes jeg nå, i forbindelse med at jeg blir ett år eldre, at det var fint å symbolisere selvkjærligheten, som er en av mine største hjertesaker.

---

Kulturkirken Jakob

I 1985 ble Jakob kirke nedlagt som menighetskirke, men er fortsatt et vigslet kirkerom.

Kirkelig Kulturverksted startet i 1986 sitt arbeid for å etablere en scene for musikk, dramatikk og billedkunst i Jakob kirke.

Kulturkirken Jakob åpnet dørene i 2000 etter et omfattende renovasjonsarbeid.

I kirken arrangeres det alt fra teaterforestillinger, kunstutstillinger og konserter til lukkede arrangementer.

Kilde: Kulturkirken Jakob

---

Inviterte til bryllup, ikke bursdag

På Instagram-profilen til Coker, hvor han har lagt ut en rekke bilder og videoer av arrangementet, kan man se en nær fullsatt kirke ta del i vielsen. På et av bildene går Coker opp altergangen ikledd en dressjakke til overdel og en brudekjole til underdel.

Jakob kirke ble avvikla som menighetskirke i 1985, og har siden 2000 vært driftet som kulturkirke av Kirkelig Kulturverksted. Kirken er imidlertid ikke avvigsla, og regnes derfor fortsatt som et hellig rom. Det har ved flere anledninger blitt debattert hva kirkerommet bør og ikke bør brukes til.

Én grense for hva som tillates virker nå til å være nådd med solo-bryllup, ifølge Kulturkirken Jakobs daglige leder, Erik Hillestad.

Da Vårt Land først kontaktet Hillestad om arrangementet, hevdet Hillestad at de ikke var blitt skikkelig informert om at det skulle være en vielse.

E-postkorrespondansen mellom Coker og kirken, som Kulturkirken Jakob har gitt Vårt Land innsyn i, viser at Coker i den første henvendelse skrev at han så etter et sted «å feire bursdagen» sin. To uker senere, i slutten av januar, skrev Coker en e-post der han nevnte «vielsen» og spurte om muligheten for å rydde bort sitteplasser til en fest etter «seremonien».

I e-posten ble det imidlertid ikke presisert at det var snakk om en vielse for kun én person.

– Coker leide kirken for å feire et bursdagsselskap. Han sa imidlertid til en av våre medarbeidere at han skulle gjøre et innslag med en vigsel. Medarbeideren betraktet det som et uhøytidelig stunt under en bursdagsfeiring som ikke var ment å bli tatt på alvor.

– Hadde det vært ment som moro, så gjør det ingen ting, men hvis det virkelig var seriøst, så er det utenfor det vi ønsker å gi rom for i Kulturkirken Jakob. Hadde han presentert dette som en forespørsel om å låne en kirke til en seriøs vielse hvor han giftet seg med seg selv, ville vi nok ikke akseptert det, legger Hillestad til.

– Burde ikke e-posten der Coker nevner «vielse» ha fått noen varsellamper til å lyse. Er det selvkritikk å ta fra deres side her?

– Ja, vi burde ha undersøkt grundigere når begrepet «vielse» og «seremoni» ble nevnt. Vi var for snare til å tolke dette som et humorstunt, sier Hillestad.

«Jeg sa ja. Det var veldig vakkert, og det var flere som felte tårer. En kan tenke at dette bare er tull, men vi hadde en ordentlig seriøs tilnærming til hele seremonien. Og hva er egentlig tullete med å si ja til seg selv?» — Lamin Frank Coker

Vigselsattest i «englenes hus»

I Norge i dag er det ikke mulig å juridisk gifte seg med seg selv.

– Var det en bursdagsfeiring eller et bryllup, Coker?

– Jeg hadde en veldig rørende bryllupsseremoni. At jeg fylte år var en grunn til at jeg valgte dette tidspunktet, men jeg inviterte altså til et bryllup, som jeg har planlagt lenge og grundig. Jeg har ikke hatt fødselsdag enda, sier Coker.

På Instagram-profilen til Coker har han lagt ut et bilde av en vigselsattest hvor det står «Kulturkirken Jakob».

– Hun som viet meg fant et av vigselssertifikatene som blir brukt i et annet land. Jeg sa dette på God Morgen Norge også, men det er ikke alle løfter som trenger å involvere staten, spesielt ikke de man har til seg selv, sier Coker.

Viet av Triana Iglesias

I bryllupet var kjendis-sexolog Iselin Guttormsen toastmaster, mens TV-programlederen Triana Iglesias stod for vielsen.

– Jeg valgte henne fordi hun er en fantastisk god venn som er opptatt av kjærlighet. Hun er en ikonisk representasjon av kjærlighet, og heldigvis for meg, så sa hun ja på flekken.

Coker forteller at han sa et tydelig «ja» som en del av seremonien.

– Det var veldig vakkert, og det var flere som felte tårer. En kan tenke at dette bare er tull, men vi hadde en ordentlig seriøs tilnærming til hele seremonien. Og hva er egentlig tullete med å si ja til seg selv?

– Hvorfor ønsket du å gifte deg i kirken? Var det viktig å gifte deg foran Gud eller var det på grunn av tradisjonen med kirkebryllup?

– Ideen kom til meg i forbindelse med at jeg i år blir 33 år. I noen livsretninger betyr det tallet englenes nummer, så da tenkte jeg at jeg måtte være i englenes hus. Og etter å ha vært der på befaring i akkurat denne kirken, var det tydelig for meg at det var der jeg ville være, forklarer den personlige treneren.

KRITISK: Daglig leder for Jakobskirken, Erik Hillestad, sier de ikke forstod at det var snakk om en seriøs vielse. (Heiko Junge/NTB)

– Noe som skurrer

Der Coker mener sologami handler om en positiv form for selvkjærlighet, mener Hillestad å se noe annet.

– I grunnen er et bryllup med seg selv noe hver av oss inngår hver eneste dag. Så det som skjedde i Jakobskirken kan også leses som en illustrasjon av hvor vi mennesker befinner oss i den narsisstiske atmosfæren selfies, insta-posering og jakten på likes og følere har ført oss inn i. Derfor kan det lett bli hyklersk å dømme en slik handling, skriver Hillestad i en tekstmelding.

– Forstått som et kunstprosjekt kan hendelsen fortelle noe viktig. Men som et helhjertet omfavnede ritual, er det noe som skurrer, avslutter han.