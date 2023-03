Flere døpes og vies i Den norske kirke i 2022

I 2022 ble det døpt 898 flere barn i Den norske kirke enn året før, ifølge de nye tallene fra SSB som ble publisert onsdag morgen.

Dåpstallene er nokså stabile på litt over 27 000 barn døpt i 2022 og året før.

Sammenliknet med 2019, året før koronapandemien brøt ut, ligger dåpstallene nokså stabilt, med 40 færre døpte i 2022.

– Dåpen har stor betydning

– Når så mange foreldre velger å døpe 1–3-åringer viser det at dåpen har stor betydning. Dåp er tradisjon for mange, men det handler også om å sette livet inn i en større sammenheng, sier kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum i en pressemelding fra Den norske kirke.

Man ser også en økning i antall kirkelige vigsler i 2022, med over 1000 flere vielser i fjor enn i 2019.

– Tallet henger nok sammen med at en del utsatte bryllupet under koronapandemien, for å kunne samle familie og venner. Samtidig er tallet betydelig høyere enn i 2018 og 2019, sier Gunleiksrud Raaum.

GLEDELIG: Leder av Kirkerådet Kristin Gunleiksrud Raaum mener det er gledelig at også vielser er på sitt høyeste siden 2017. (Guro A. Midtmageli)

Over én million færre i gudstjenester enn i 2019

Det er også en betydelig økning i antall deltakere i gudstjenester, med over 4,1 millioner besøkende i 2022, sammenliknet med 2,8 millioner besøkende året før. I tillegg er det nesten en dobling av antall deltakere i nattverd.

Vel å merke var store deler av 2021 preget av koronapandemien, da smittevernsrestriksjoner hindret mange i å delta på gudstjenester og nattverd.

Mer sammenlignbare tall er fra 2019. De viser en nedgang på over én million deltakere i gudstjenester, og en nedgang på over 400 000 deltakere i nattverd fra før og etter pandemien.

Over 20.000 flere har meldt seg inn i trossamfunn utenfor Den norske kirke.

Den norske kirke har opplevd en nedgang med over 26 000 færre medlemmer i 2022 enn i fjor.

Færre kirkegåere etter pandemien globalt

Nedgangen har vært en tendens over lengre tid. Tilbake i 2016 ga Kirkerådet en risikovurdering for Den norske kirke, som viste en negativ utvikling i gudstjenestelivet. Dette ble kategorisert som en av de største truslene mot DNK.

– Dette går til sentrum i det som er vår kirkelige utfordring. Situasjonen er ytterst alvorlig, her kreves det strategier og handling for å minimere risikoen, sa Paul Erik Wirgenes daværende direktør i Kirkerådets avdeling for menighetsutvikling til Vårt Land.

Men det er ikke bare i Den norske kirke tallene peker nedover. Også Svenska kyrkan opplever en større nedgang i antall besøkende. Det er 40 prosent færre i svenske kirker nå enn før pandemien. Også flere amerikanere har slutta å gå i kirka etter pandemien.

Saken oppdateres.