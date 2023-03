Undersøkelse viser bibelskoleelevers holdning til sex – og hvor mange som har debutert

I en undersøkelse gjennomført av Utsyn, Misjonssambandets magasin, kommer det frem at 94 prosent mener det er viktig å vente med sex til ekteskapet.

De som har svart på undersøkelsen er 152 elever på Misjonssambandets bibelskoler, fordelt over to kull.

– Det er et ideal å vente til man er gift, men det snakkes lite om hvordan og hvor vanskelig det er. Kulturen rundt oss lever helt annerledes; der er målet å få med seg noen hjem hver helg, og en skal «selvfølgelig» ha sex når en får seg kjæreste.

Det sier friluftslivsstudent ved Norges idrettshøgskole, Julie Berg, til Utsyn. Hun og psykologistudent ved Universitetet i Oslo, Herborg Bjåstad, har begge gått på internatskole i regi av Misjonssambandet, og kommenterer resultatene fra undersøkelsen.

Begge er kritiske til måten man snakker om seksualitet i kristne sammenhenger på.

– Det snakkes hovedsakelig om tematikken fra en talerstol, noe som fort kan gi et moraliserende ovenfra-og-ned-perspektiv. Jeg tror det ville vært mer fruktbart dersom ungdommer heller ble utfordret til å dele personlige erfaringer og reflektere sammen i smågrupper, sier Bjåstad til Utsyn.

Klarer ikke å etterleve idealene

– Vi ser flere ungdommer som strever med seksualiteten sin fordi de ikke klarer å etterleve idealene, sier Anne Louise Skoland til Vårt Land.

Hun er daglig leder i Vake Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep.

Olaug Bollestad VIKTIG: Daglig leder i Vake, Anne Louise Skoland, mener det er viktig å snakke om sex, også fordi det kan gjøre det enklere å fortelle om krenkelser og overgrep. (Erlend Berge)

Også Skoland mener det å dele mer av personlige erfaringer kan være positivt.

– I en slik sammenheng vil jeg tro det er et tabu å si at man har hatt sex. Men vi bør jobbe for å skape en kultur der vi kan snakke sant om livet.

Det grunngir hun med at det både kan bli uheldig mye skam knyttet til sex og seksualitet. Hun nevner også en annen grunn:

– Jeg lurer på om det at man ikke kan snakke åpent om egen seksuell erfaring kan gjøre det vanskeligere å si fra om seksuelle krenkelser.

Undersøkelsen

152 respondenter, fra to årskull på bibelskolene til Misjonssambandet.

Undersøkelsen er gjennomført anonymt.

Kilde: Utsyn/nlm.no

Over halvparten har opplevd sexpress

I undersøkelsen kommer det også frem at over halvparten av de spurte har opplevd sexpress. 51 prosent av de spurte har opplevd det utenfor kristne miljøer, 9 prosent i kristne miljøer.

Skoland tar forbehold om at det er en relativt liten undersøkelse, og at det ikke nødvendigvis gir et representativt bilde av situasjonen.

Vake-lederen er overrasket over at forskjellene er så store.

– Hvis det stemmer så viser undersøkelsen en gledelig sammenheng med mindre opplevd sexpress i kristne miljøer.

Skoland trekker også frem at ulike personer kan definere spørsmålet om «å oppleve en forventning om å ha sex» ganske ulikt.

Vårt Land har tidligere omtalt undersøkelsen, der det også kom frem at hver tolvte av de spurte bibelskoleelevene har opplevd seksuell trakassering i kristne miljøer.

Skoland berømmer Misjonssambandet for å utføre undersøkelsen, og mener det betyr at de tar tematikken på alvor.

– Man kan ikke gjøre noe med noe man ikke vet om.

